На продажу выставили экспортный ВАЗ-2108 с редким двигателем

Под капотом автомобиля — 1,5-литровый бензиновый силовой агрегат мощностью 73 лошадиные силы. Двигатель сочетается с пятиступенчатой «механикой». Хозяин хэтчбека подчеркнул, что владеет одним из первых экземпляров ВАЗ-21083. «Спутники» с микропроцессорной системой зажигания (МПСЗ) как правило отправляли на экспорт.
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Для советских автомобилей середины 1980-х система микропроцессорного управления зажиганием была очень прогрессивной. По сравнению с привычной схемой с катушкой и трамблёром, МПСЗ выставляла более точный угол опережения зажигания, давала более мощную искру, что позволяло ликвидировать провалы при разгоне. Недостатком конструкции была её редкость — необычный мотор отличала низкая ремонтопригодность «в полевых» условиях.
Владелец ВАЗ-21083 не скрывает, что ищет ценителя необычного автомобиля, который не планирует использовать «Спутник» в качестве автомобиля на каждый день. Состояние хэтчбека близко к оригинальному: из недостатков продавец отмечают только царапины на заднем бампере.