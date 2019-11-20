На продажу выставили экспортный ВАЗ-2108 с редким двигателем

Для советских автомобилей середины 1980-х система микропроцессорного управления зажиганием была очень прогрессивной. По сравнению с привычной схемой с катушкой и трамблёром, МПСЗ выставляла более точный угол опережения зажигания, давала более мощную искру, что позволяло ликвидировать провалы при разгоне. Недостатком конструкции была её редкость — необычный мотор отличала низкая ремонтопригодность «в полевых» условиях.