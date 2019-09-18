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16:37

Экспортную «девяносто девятую» забыли на 26 лет в гараже

Автомобиль с пробегом меньше тысячи километров выкрашен в цвет «мокрый асфальт»

© drive2.ru/roma-urraco
На Украине обнаружили интересный экземпляр ВАЗ-21099 1993 года: автомобиль цвета «мокрый асфальт» предназначался для поставки в Турцию, однако до страны он так и не добрался. Вместо этого Samara простояла более четверти века в гараже.

Согласно транспортной накладной, автомобиль должны были доставить в Турцию местному дилеру через Керченский морской порт. Но вместо этого машина нашла нового хозяина в Николаевской области.Несмотря на обилие мусора вокруг и внушительного слоя пыли на кузове, можно заметить, что эта «девяносто девятая» находится практически в идеальном состоянии за исключением некоторых резиновых деталей, ссохшихся от времени. На одометре 994 километра.

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Фото: drive2.ru/roma-urraco

Обнаруживший находку пользователь Drive2 выяснил, что сразу после покупки ВАЗ-21099 недолго эксплуатировался и даже был подвергнут доработке в духе того времени: владелец установил подкрылки, брызговики, автомагнитолу Levis, динамики Sanyo, антенну и сигнализацию.

Видео: Roma Urraco

ВАЗ-21099 производился в Тольятти в период с 22 декабря 1990 года по 30 июня 2004 года, а затем вплоть до 2011 года собирался на мощностях ЗАЗ из российских машинокомплектов. За рубежом модель можно встретить под разными именами: Forma, Sagona, Diva, Sable и Samara Saloon.

Источник: Drive2