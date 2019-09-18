Экспортную «девяносто девятую» забыли на 26 лет в гараже

Согласно транспортной накладной, автомобиль должны были доставить в Турцию местному дилеру через Керченский морской порт. Но вместо этого машина нашла нового хозяина в Николаевской области.Несмотря на обилие мусора вокруг и внушительного слоя пыли на кузове, можно заметить, что эта «девяносто девятая» находится практически в идеальном состоянии за исключением некоторых резиновых деталей, ссохшихся от времени. На одометре – 994 километра.