Экспортную «девяносто девятую» забыли на 26 лет в гараже

Согласно транспортной накладной, автомобиль должны были доставить в Турцию местному дилеру через Керченский морской порт. Но вместо этого машина нашла нового хозяина в Николаевской области.Несмотря на обилие мусора вокруг и внушительного слоя пыли на кузове, можно заметить, что эта «девяносто девятая» находится практически в идеальном состоянии за исключением некоторых резиновых деталей, ссохшихся от времени. На одометре – 994 километра.
Фото: drive2.ru/roma-urraco
Обнаруживший находку пользователь Drive2 выяснил, что сразу после покупки ВАЗ-21099 недолго эксплуатировался и даже был подвергнут доработке в духе того времени: владелец установил подкрылки, брызговики, автомагнитолу Levis, динамики Sanyo, антенну и сигнализацию.
Видео: Roma Urraco
ВАЗ-21099 производился в Тольятти в период с 22 декабря 1990 года по 30 июня 2004 года, а затем вплоть до 2011 года собирался на мощностях ЗАЗ из российских машинокомплектов. За рубежом модель можно встретить под разными именами: Forma, Sagona, Diva, Sable и Samara Saloon.