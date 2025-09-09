Новости
Опубликовано 09 сентября 2025, 19:20
16 августа в НКП Русь в Подмосковье прошел фестиваль ЖиФест

В Басс-битве были выбраны лучшие из лучших, а также был разыгран отдельный приз в номинации «Жигули против всех» 
Пять тысяч человек окунулись в море драйва, неожиданных событий и ярких побед на ЖиФесте! Многие из них приехали колоннами из пятидесяти регионов страны под руководством региональных представителей. В рамках фестиваля ЖиФест прошел 3-й этап чемпионата по дрифту на мокром асфальте Wet Drift Series. Победу одержал Кирилл Шолдан, а Даниил Бадаев получил заслуженные 100 из 100 баллов в квалификации.
Редакция «Мотора»
Любители активного отдыха смогли прокатиться на картинге, дрифт-трайках и дрифт-такси. 10 машин дрифт-такси не пустовали ни минуты — каждый хотел ощутить настоящий дрифт изнутри. На дрифт-трайках в середние дня проходили гонки, добавляя адреналина в атмосферу.

Среди двух тысяч автомобилей в экспозиции были представлены гоночные автомобили, которые уже в выходят на старт этапов LTAC и РСКГ. Также в выставочной зоне впервые появилась зона для «двоюродных братьев ВАЗа» — машин, которые сами не ВАЗ, но связаны с легендарной маркой (например, с моторами от классических моделей ВАЗ).

На главной сцене выступили реперы Манс, Савва, Дядя Громъ, Спать на потолке и Биполярка. В середине дня именитые члены жюри выбрали Мисс ЖиФест — и это особенная победа: девушка шла к этому титулу несколько лет и наконец осуществила мечту.

В 18:00 прошло масштабное награждение по итогам фестиваля: на сцену вышли финалистки Мисс-ЖиФест, владельцы лучших 10 автомобилей фестиваля и победители мокрой гонки. Также на сцену пригласили тех, без кого фестиваль невозможен, — представители партнеров и региональные представители.

Ведущий сделал предложение своей возлюбленной прямо на фестивале — и она сказала «да»! Делать признания на ЖиФесте уже становится традицией.

На закрытии фестиваля на сцену вышли более 100 человек, непосредственно занятых в организации мероприятия. Перед сценой прошло выступление фаершоу. Добавили огоньку ребята из Blaсk Box, которые устроили фристайл под мощный сет от DJ Topor прямо во время закрытия. Фестиваль закрылся праздничным фейерверком.

