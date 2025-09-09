16 августа в НКП Русь в Подмосковье прошел фестиваль ЖиФест

В Басс-битве были выбраны лучшие из лучших, а также был разыгран отдельный приз в номинации «Жигули против всех»

Пять тысяч человек окунулись в море драйва, неожиданных событий и ярких побед на ЖиФесте! Многие из них приехали колоннами из пятидесяти регионов страны под руководством региональных представителей. В рамках фестиваля ЖиФест прошел 3-й этап чемпионата по дрифту на мокром асфальте Wet Drift Series. Победу одержал Кирилл Шолдан, а Даниил Бадаев получил заслуженные 100 из 100 баллов в квалификации.