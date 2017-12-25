Автомобили стоят от 150 до 600 тысяч рублей

Пульс

На продажу выставили дюжину коллекционных «ВАЗов» без пробега

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25 декабря 2017

В Рязанской области выставили на продажу коллекцию российских автомобилей, которые никогда не выезжали на дороги. Продавец утверждает, что все машины хранились в гараже при постоянной температуре, поэтому находятся в идеальном состоянии. Объявления о продаже размещены на сайте Avito.

[Величайшие машины СССР и России: 10 отечественных автомобилей, которыми можно гордиться](https://motor.ru/selector/etoponashemu.htm)

Величайшие машины СССР и России: 10 отечественных автомобилей, которыми можно гордиться

Всего на продажу выставлены 12 автомобилей. Так, продаются две «девяносто девятые» – 2000 и 2001 года выпуска, которые стоят 600 тысяч и 500 тысяч рублей соответственно. Также есть «десятое» семейство: ВАЗ-2110, 2111 и 2112, которые можно купить за 400 и 450 тысяч рублей. ВАЗ-2115 «Самара», которая проехала 300 километров, стоит 330 тысяч рублей.

Две «пятерки» – ВАЗ-2105 – образца 1993 и 1999 года оценены в 350 и 250 тысяч рублей соответственно, а 24-летний ВАЗ-2107, проехавший всего 920 километров, стоит 500 тысяч рублей.

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Также можно купить «Оку» 2001 года за 150 тысяч рублей, «Волгу» за 300 тысяч и Москвич-2140 с пробегом 11 тысяч километров за 130 тысяч рублей.

Уникальные машины, забытые в гаражах

По-настоящему единичные автомобили, прототипы и концепт-кары, брошенные на годы

Теги:
ВАЗ
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