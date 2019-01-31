Обновленный Mercedes-Benz V-Class: новый дизель и 9-ступенчатый «автомат»

Обновленный Mercedes-Benz V-Class оснащается двухлитровым четырехцилиндровым дизелем OM 654 в двух вариантах форсировки: 190 сил и 440 Нм (V 250 d) или 239 сил и 500 Нм (V 300 d). При интенсивном разгоне двигатель версии V 300 d может выдавать 530 Нм момента, разгоняя вэн до первой «сотни» за 7,9 секунды. Максимальная скорость модели составляет 220 километров в час.

На смену семиступенчатой коробке на V-Class пришел девятидиапазонный «автомат» с функцией ручного переключения. Привод может быть задним или полным.