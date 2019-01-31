Обновленный Mercedes-Benz V-Class: новый дизель и 9-ступенчатый «автомат»

Внешне от дореформенных машин обновленный V-Class отличается бампером с измененной формой воздуховодов, рисунком решетки радиатора, колесами нового дизайна размерности от 17 до 19 дюймов. Список вариантов окраса кузова расширен за счет новых базовых серых «металликов», а также опциональных цветов «стальной синий» и «красный геоцинт».
В салоне вэна появились новые шкалы приборов, изменилась форма дефлекторов вентиляции. Для V-Class доступно шесть вариантов отделки салона кожей или тканью, а также различных элементы декора: рояльный лак, дерево, углеродное волокно и полированный алюминий.
Обновленный Mercedes-Benz V-Class оснащается двухлитровым четырехцилиндровым дизелем OM 654 в двух вариантах форсировки: 190 сил и 440 Нм (V 250 d) или 239 сил и 500 Нм (V 300 d). При интенсивном разгоне двигатель версии V 300 d может выдавать 530 Нм момента, разгоняя вэн до первой «сотни» за 7,9 секунды. Максимальная скорость модели составляет 220 километров в час.
На смену семиступенчатой коробке на V-Class пришел девятидиапазонный «автомат» с функцией ручного переключения. Привод может быть задним или полным.
В стандартное оснащение V-Class вошла функция Crosswind Assist, подмораживающая колеса для удержания автомобиля на дороге при сильном боковом ветре, система активного экстренного торможения, определяющая пешеходов и неподвижные объекты, расширенная систему автоматического управления дальним светом.
Одновременно с обновлением базового V-Class «Мерседес» представит рестайлинговые кемперы Marco Polo и Marco Polo Horizon.
Продажи обновленного V-Class в Европе начнутся весной этого года. Цена вэна в Германии составит минимум 39 990 евро (три миллиона рублей по текущему курсу). В России рестайлинговая модель появится к лету этого года. Нынешняя машина стоит от 2 960 500 рублей.