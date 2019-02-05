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13:53

Range Rover Velar оснастили 550-сильной компрессорной «восьмеркой»

Land Rover представил новую версию кроссовера SVAutobiography Dynamic Edition

Компания Land Rover представила ограниченную версию Range Rover Velar — SVAutobiography Dynamic Edition. Вседорожник оснастили 5,0-литровым компрессорным V8, а также перенастроили для него подвеску и рулевое управление.

Новинка разработана отделением Land Rover Special Vehicle Operations (SVO), специалисты которого потратили на калибровку и доводку всех систем машины 63 900 часов.

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Опознать хардкорный Velar можно по новым бамперам с увеличенными воздухозаборниками для лучшего охлаждения двигателя и тормозов, измененной решетке радиатора и квартету патрубков выхлопной системы.

Вседорожник оснащен восьмицилиндровым мотором мощностью 550 лошадиных сил. С места до 100 километров в час кроссовер разгоняется за 4,5 секунды (столько же на разгон до «сотни» требуется Range Rover Sport SVR ), а его максимальная скорость составляет 274 километра в час.

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Специально для модели специалисты SVO перенастроили работу управляющей электроники, пересмотрели параметры стабилизаторов поперечной устойчивости и электронноуправляемых амортизаторов, добавив более жесткие пружины. Также обновилась система полного привода, которая получила усиленную раздатку, и изменился алгоритм работы электроусилителя руля. Сделанная по индивидуальному проекту активная выхлопная система позволила скинуть 7,1 килограмма и улучшить звук «восьмерки».

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В оснащение Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition вошли усиленные тормоза с 395-миллиметровыми двусоставными дисками спереди и 396-миллиметровыми сзади, 21-дюймовые облегченные колеса (22 дюйма — опция), кресла с вентиляций, охлаждением, массажем и регулировками в 20 направлениях, спортивный руль, педали и декор интерьера из карбона.

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Для кроссовера доступно шесть цветов окраски кузова и четыре комбинации отделки интерьера. Начальная цена Velar SVAutobiography Dynamic Edition в Великобритании составляет 86 120 фунтов стерлингов (7,34 миллиона рублей).

В России цены на Range Rover Velar начинаются от 4 582 000 рублей за бензиновую версию P250 или дизельную D180. Самый мощный кроссовер, оснащенный 3,0-литровым V6 мощностью 380 сил стоит от 5 253 000 рублей.

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