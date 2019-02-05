Range Rover Velar оснастили 550-сильной компрессорной «восьмеркой»

Для кроссовера доступно шесть цветов окраски кузова и четыре комбинации отделки интерьера. Начальная цена Velar SVAutobiography Dynamic Edition в Великобритании составляет 86 120 фунтов стерлингов (7,34 миллиона рублей).

В России цены на Range Rover Velar начинаются от 4 582 000 рублей за бензиновую версию P250 или дизельную D180. Самый мощный кроссовер, оснащенный 3,0-литровым V6 мощностью 380 сил стоит от 5 253 000 рублей.