Range Rover Velar оснастили 550-сильной компрессорной «восьмеркой»

Новинка разработана отделением Land Rover Special Vehicle Operations (SVO), специалисты которого потратили на калибровку и доводку всех систем машины 63 900 часов.
Вседорожник оснащен восьмицилиндровым мотором мощностью 550 лошадиных сил. С места до 100 километров в час кроссовер разгоняется за 4,5 секунды (столько же на разгон до «сотни» требуется Range Rover Sport SVR ), а его максимальная скорость составляет 274 километра в час.
Специально для модели специалисты SVO перенастроили работу управляющей электроники, пересмотрели параметры стабилизаторов поперечной устойчивости и электронноуправляемых амортизаторов, добавив более жесткие пружины. Также обновилась система полного привода, которая получила усиленную раздатку, и изменился алгоритм работы электроусилителя руля. Сделанная по индивидуальному проекту активная выхлопная система позволила скинуть 7,1 килограмма и улучшить звук «восьмерки».
В оснащение Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition вошли усиленные тормоза с 395-миллиметровыми двусоставными дисками спереди и 396-миллиметровыми сзади, 21-дюймовые облегченные колеса (22 дюйма — опция), кресла с вентиляций, охлаждением, массажем и регулировками в 20 направлениях, спортивный руль, педали и декор интерьера из карбона.
Для кроссовера доступно шесть цветов окраски кузова и четыре комбинации отделки интерьера. Начальная цена Velar SVAutobiography Dynamic Edition в Великобритании составляет 86 120 фунтов стерлингов (7,34 миллиона рублей).
В России цены на Range Rover Velar начинаются от 4 582 000 рублей за бензиновую версию P250 или дизельную D180. Самый мощный кроссовер, оснащенный 3,0-литровым V6 мощностью 380 сил стоит от 5 253 000 рублей.