Британское ателье Overfinch представило очень черный Range Rover

Overfinch Velocity может быть построен на базе Range Rover со стандартной или удлиненной колесной базой, но только с компрессорной пятилитровой «восьмеркой». Особенность внедорожника — карбоновый декор экстерьера: из композита изготовлены накладки на воздуховоды, капот, колесные арки, обрамление воздухозаборников в переднем бампере, диффузор и задний спойлер. Колеса — кованые 23-дюймовые Cyclone, — выкрашены в глянцевый черный цвет.