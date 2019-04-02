Британское ателье Overfinch представило очень черный Range Rover

Overfinch Velocity может быть построен на базе Range Rover со стандартной или удлиненной колесной базой, но только с компрессорной пятилитровой «восьмеркой». Особенность внедорожника — карбоновый декор экстерьера: из композита изготовлены накладки на воздуховоды, капот, колесные арки, обрамление воздухозаборников в переднем бампере, диффузор и задний спойлер. Колеса — кованые 23-дюймовые Cyclone, — выкрашены в глянцевый черный цвет.
Впервые Overfinch предлагает декорировать автомобиль «дробленным карбоном». Это композит, слои которого нарезаны и уложены вручную, что придает детали уникальный рисунок. Салон «Рейнджа» полностью перешивают в черную кожу, украшают перфорацией, гексагональной сеткой и контрастной прострочкой цвета слоновой кости. В оснащение Velocity также входит активная выхлопная система с управлением по Bluetooth.
Под капотом Overfinch Velocity будет стоять 5.0 V8, мощность которого в зависимости от выбранного варианта составит 525 или 565 лошадиных сил и 625 или 700 Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат».