Компания Hyundai представила Veloster нового поколения

Пульс

Асимметричный Hyundai стал мощнее и получил «заряженную» версию

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16 января 2018

Компания Hyundai официально представила асимметричный хэтчбек Veloster нового поколения. Модель, дебютировавшая в Детройте, сохранила свою главную особенность — одну дверь со стороны водителя и две с пассажирского борта, но при этом обзавелась более мощными моторами и новой задней подвеской.

Спереди, как у раньше, у Veloster стоит «МакФерсон» с 24-миллиметровым стабилизатором поперечной устойчивости. Сзади у модели нового поколения — независимая многорычажка с 19-миллиметровым стабилизатором. На модели прошло поколения сзади стояла балка.

Моторная гамма Hyundai Veloster состоит из двух бензиновых двигателей: атмосферного и турбированного. Первый – «четверка» рабочим объемом два литра. Отдача мотора составляет 149 лошадиных сил и 180 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с шестидиапазонным «автоматом».

Объем турбированного агрегата «Велостера» равен 1,6 литра. Двигатель выдает 203 лошадиные силы и 264 Нм крутящего момента. Эта «четверка» сочетается либо с шестиступенчатой «механикой», либо с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Динамические характеристики Veloster нового поколения в Hyundai не привели.

Корейский автопроизводитель также представил «заряженную» N-версию Veloster. Такой хэтчбек комплектуется двухлитровым турбомотором, который выдает 278 сил и 352 Нм момента. Хот-хэтч также оснащается аэродинамическим обвесом, 18-дюймовыми колесами, шестиступенчатой «механикой» с короткими передачами и системой автоматической «перезаговки», активной подвеской, блокировкой дифференциала с электронным управлением, усиленными тормозами и настраиваемым режимом работы управляющей электроники. С 0 до 100 километров в час Veloster N, по предварительным данным, сможет ускоряться за 6,1 секунды.

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В перечень доступного для «незаряженных» версий Veloster оснащения входят, в частности, система контроля вектора тяги, подтормаживающая внутренние колеса в повороте, светодиодные фары, система сохранения рядности движения, автоматический дальний свет, функция слежения за мертвыми зонами боковых зеркал, семи- или восьмидюймовый экран мультимедийной системы, беспроводная зарядка, Apple CarPlay и Andorid Auto, а также аудиосистема с восемью динамиками.

Производство Hyundai Veloster нового поколения начнется в Корее в марте. Старт продаж асимметричного хэтчбека намечен на второй квартал 2018 года. Когда модель появится в России и появится ли вообще, пока неизвестно.

Четырехдверный хэтчбек Hyundai предыдущего поколения продавался в России. Модель была доступна в с двумя бензиновыми двигателями 1.6: атмосферным и турбированным. Отдача первого составляет 132 лошадиные силы, а второго — 186.

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