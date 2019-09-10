Hyundai Veloster N стал гоночным электрокаром

Электрический хэтчбек построен на базе дорожного Hyundai Veloster N. Его разработка целиком велась в немецкой штаб-квартире марки в городе Альценау. Никаких подробностей о технической начинке не сообщается. Известно лишь, что единственный электромотор установлен сзади в пределах базы, а привод у машины задний. Из этого следует, что с донором электрокар роднит кузов и, возможно, какие-нибудь детали подвески.