Hyundai Veloster N стал гоночным электрокаром

Электрический хэтчбек построен на базе дорожного Hyundai Veloster N. Его разработка целиком велась в немецкой штаб-квартире марки в городе Альценау. Никаких подробностей о технической начинке не сообщается. Известно лишь, что единственный электромотор установлен сзади в пределах базы, а привод у машины задний. Из этого следует, что с донором электрокар роднит кузов и, возможно, какие-нибудь детали подвески.
Проект, по словам представителей марки, открывает новую главу в истории Hyundai Motorsport. Ожидается, что участие в гонках электромобилей станет основной деятельностью подразделения. Кроме того, постройка спортпрототипов станет частью стратегии по разработке дорожных батарейных автомобилей.
«Асимметричный» Hyundai Veloster N в своем «гражданском» виде оснащается двухлитровой «турбочетверкой», выдающей 275 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с шестиступенчатой «механикой» и разгоняет хэтчбек до первой «сотни» за 6,1 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 километров в час.