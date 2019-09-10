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18:10

Hyundai Veloster N стал гоночным электрокаром

Компания представила машину для чемпионата ETCR

Автоспортивное подразделение Hyundai представило на моторшоу во Франкфурте электрический гоночный хэтчбек Veloster N ETCR. Он соответствует спецификации машин для новой туринговой серии ETCR.

Электрический хэтчбек построен на базе дорожного Hyundai Veloster N. Его разработка целиком велась в немецкой штаб-квартире марки в городе Альценау. Никаких подробностей о технической начинке не сообщается. Известно лишь, что единственный электромотор установлен сзади в пределах базы, а привод у машины задний. Из этого следует, что с донором электрокар роднит кузов и, возможно, какие-нибудь детали подвески.

Проект, по словам представителей марки, открывает новую главу в истории Hyundai Motorsport. Ожидается, что участие в гонках электромобилей станет основной деятельностью подразделения. Кроме того, постройка спортпрототипов станет частью стратегии по разработке дорожных батарейных автомобилей.

«Асимметричный» Hyundai Veloster N в своем «гражданском» виде оснащается двухлитровой «турбочетверкой», выдающей 275 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с шестиступенчатой «механикой» и разгоняет хэтчбек до первой «сотни» за 6,1 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 километров в час.