Обновлен китайский купеобразный кроссовер на базе Nissan Qashqai

Внешне кросс-купе не имеет с «Ниссаном» ничего общего. От вседорожника до рестайлинга обновленная машина отличается полностью светодиодной оптикой, новыми бамперами и перекроенным салоном. Панель приборов теперь цифровая, блок управления климатом регулируется исключительно сенсорными клавишами, мультимедиасистема обзавелась новыми функциями, часть которых управляется через новый мультируль.

Перемены в техническом оснащении коснулись мотора: наддувный 1,4-литровый двигатель отправили в отставку, заменив его на доработанный 2,0-литровый атмосферник. Благодаря новому софту, повышению степени сжатия и замене поршней мощность выросла на 11 лошадиных сил до 150 сил, а крутящий момент — на семь Нм до 205 Нм. В настройку подвески и трансмиссии китайские инженеры не вмешивались: Venucia T90 сохранила 190-миллиметровый клиренс и безальтернативный вариатор.