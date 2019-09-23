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18:34

Обновлен китайский купеобразный кроссовер на базе Nissan Qashqai

Совместное предприятие Nissan и Dongfeng подготовило рестайлинг вседорожника Venucia

© autohome.com.cn
Китайский бренд Venucia, ставший плодом сотрудничества Nissan и Dongfeng, выпустил доработанное кросс-купе на базе «Кашкая» предыдущего поколения. Модернизация коснулась внешности, интерьера и гаммы силовых агрегатов.

В основе всех кроссоверов марки Venucia лежат не актуальные шасси «Ниссанов», например, модель T90 базируется на агрегатах Qashqai+2 первого поколения, разделяя с семиместной версией 2765-миллиметровую колесную базу. В длину китайский кроссовер на 426 миллиметров больше текущего «Кашкая»: от переднего до заднего бампера новинки 4805 миллиметров.

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Фото: autohome.com.cn

Внешне кросс-купе не имеет с «Ниссаном» ничего общего. От вседорожника до рестайлинга обновленная машина отличается полностью светодиодной оптикой, новыми бамперами и перекроенным салоном. Панель приборов теперь цифровая, блок управления климатом регулируется исключительно сенсорными клавишами, мультимедиасистема обзавелась новыми функциями, часть которых управляется через новый мультируль.

Перемены в техническом оснащении коснулись мотора: наддувный 1,4-литровый двигатель отправили в отставку, заменив его на доработанный 2,0-литровый атмосферник. Благодаря новому софту, повышению степени сжатия и замене поршней мощность выросла на 11 лошадиных сил до 150 сил, а крутящий момент — на семь Нм до 205 Нм. В настройку подвески и трансмиссии китайские инженеры не вмешивались: Venucia T90 сохранила 190-миллиметровый клиренс и безальтернативный вариатор.

В продажу Venucia T90 поступит до конца сентября, цены объявят в ближайшие дни. Планов экспортировать продукцию марки Venucia у «Ниссана» нет: бренд развивается исключительно в пределах КНР.

Источник: autohome.com.cn