Верховный суд объяснил россиянам разницу между Tank 300 и «УАЗ Патриот»

Верховный суд указал, что китайский и российский внедорожники относятся к разным ценовым категориям, и при определении компенсации это имеет решающее значение. Разбирательство возникло после того, как жительница Саратова обнаружила недостатки в купленном УАЗ «Патриот» и обратилась в суд. Она потребовала от Ульяновского автозавода возместить разницу между стоимостью проблемного «Патриота» и ценой «аналогичного автомобиля другого производителя». Истица сочла, что китайский Tank 300 подходит на эту роль.

Суд первой инстанции удовлетворил иск частично. Назначенная экспертиза признала внедорожники аналогами — и тот, и другой имеют рамную конструкцию, бензиновые моторы и жестко подключаемый полный привод. Стоимость эталонного Tank 300 Adventure оценили в 4,1 миллиона рублей. Истица могла получить 1,7 миллиона рублей за свой «Патриот» плюс почти 2,4 млн рублей разницы.

Однако УАЗ не согласился с таким сравнением и дошел до Верховного суда. В итоге высшая инстанция отказалась считать китайский «рамник» аналогом ульяновского внедорожника. Точку в споре поставили в конце мая 2026 года.

Ранее журнал Motor показал, как будет выглядеть новый Volkswagen Tukan.