АвтоВАЗ рассказал, почему снял с производств Lada Vesta Cross

АвтоВАЗ рассказал, почему снял с производств Lada Vesta CrossКомплектации флагмана готовят к обновлению
АвтоВАЗ постоянно работает над расширением модельного ряда, объяснили в пресс-службе автогиганта. Так, для исчезнувших комплектаций планируется обновление. При этом у дилеров Lada такие Vesta еще можно найти, отметили на АвтоВАЗе.
Возможно, временное сокращение ассортимента связано со скорым стартом продаж исполнений с шестиступенчатой коробкой передач. Кроме того, АвтоВАЗ собирается официально добавить в палитру оттенков кузова ярко-синий «Капитан». Vesta красят в этот колер с декабря, однако в конфигураторе его до сих пор нет.
Vesta Cross уже пару месяцев сходила с конвейера только в версии Life’24. Теперь и ее нет в прайс-листе. Vesta SW Cross выпускается только в исполнении Life’24 с 1,6- и 1,8-литровым моторами, а универсал без приставки Cross производится в той же версии только с агрегатом 1.6 мощностью 106 лошадиных сил в связке с «механикой» либо автоматом.
Обычные седаны Lada Vesta выпускаются только с 1,6-литровым мотором в исполнениях Comfort'24 и Life’24.