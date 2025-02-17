АвтоВАЗ рассказал, почему снял с производств Lada Vesta Cross

АвтоВАЗ постоянно работает над расширением модельного ряда, объяснили в пресс-службе автогиганта. Так, для исчезнувших комплектаций планируется обновление. При этом у дилеров Lada такие Vesta еще можно найти, отметили на АвтоВАЗе.

Возможно, временное сокращение ассортимента связано со скорым стартом продаж исполнений с шестиступенчатой коробкой передач. Кроме того, АвтоВАЗ собирается официально добавить в палитру оттенков кузова ярко-синий «Капитан». Vesta красят в этот колер с декабря, однако в конфигураторе его до сих пор нет.