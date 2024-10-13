АвтоВАЗ лишил топовые Vesta Cross версий с «механикой»

После недавнего апгрейда цены на Lada Vesta NG выросли на 11-98 тысяч рублей. Полный набор запланированного оборудования вернётся только в 2025 году: к этому времени АвтоВАЗ обещает разобраться с климат-контролем, амбиентной подсветкой салона и полноценным бесключевым доступом. Через год в линейку вернётся и Vesta Sport со 145-сильным мотором 1.8.