Вот так вживую выглядит планшет новой мультимедийки Lada Vesta

Вот так вживую выглядит планшет новой мультимедийки Lada VestaВеста нового поколения получит 10,4-дюймовый вертикальный дисплей в салоне
В 2023 году новая Lada Vesta наконец-то должна встать на конвейер. Одним из основных нововведений в автомобиле станет мультимедийная система EnjoY Vision Pro, которая включает в себя 10,4-дюймовый вертикальный дисплей с сенсорным управлением. Ранее АвтоВАЗ публиковал рекламные снимки элемента, а также многочисленные рендеры. Теперь же в Сети появились первые «живые» фотографии нашумевшей мультимедийки – элемент оказался массивнее, чем ожидалось.
Вживую вертикальный планшет кажется несколько больше опубликованных ранее изображений. Экран крепится на массивный постамент, который располагается между дефлекторами вентиляции. Кроме того, сбоку системы находится разъем, у которого отсутствует заглушка.
Мультимедийку EnjoY Vision Pro получит топовая версия Lada Vesta NG. Функционально систему оборудуют сервисами Яндекса, а также поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Для выхода в Сеть пользователю потребуется приобрести модем или раздать интернет со смартфона.
На вертикальном дисплее будет отображаться информация о навигации и климат-контроле, а также изображения с камеры заднего вида и подсказки парковочного ассистента. Кроме того, при помощи сенсорного управления на планшете можно будет регулировать атмосферную подсветку в салоне.
В сентябре прошлого года появились подробности технического устройства мультимедийной системы EnjoY Vision Pro. Тогда же стало известно, новую опцию получит топовая комплектация Lada Vesta.