Вот так вживую выглядит планшет новой мультимедийки Lada Vesta

Мультимедийку EnjoY Vision Pro получит топовая версия Lada Vesta NG. Функционально систему оборудуют сервисами Яндекса, а также поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Для выхода в Сеть пользователю потребуется приобрести модем или раздать интернет со смартфона.

На вертикальном дисплее будет отображаться информация о навигации и климат-контроле, а также изображения с камеры заднего вида и подсказки парковочного ассистента. Кроме того, при помощи сенсорного управления на планшете можно будет регулировать атмосферную подсветку в салоне.