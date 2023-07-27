АвтоВАЗ построит минивэн на базе Vesta

АвтоВАЗ построит минивэн на базе VestaРоссийский автогигант намерен развивать семейства Vesta после 2025 года
Семейство Lada Vesta пополнится кроссовером и минивэном. Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на неназванный источник, который знаком с планами российского автогиганта, АвтоВАЗ рассматривает возможность дальнейшего развития модельного ряда на платформе Lada B, на которой базируется Vesta. Уже подтвержден выпуск кроссовера на этой архитектуре, а после 2025 года в линейке появится и минивэн.
Новый минивэн призван заменить в модельном ряду Lada Largus, который, в свою очередь, построен на «тележке» альянса Renault-Nissan. Однако этот проект в настоящее время «находится на очень ранней стадии».
Что же касается упомянутого кроссовера, то этот проект АвтоВАЗ официально подтвердил еще год назад. Тогда сообщалось, что вседорожник на платформе Lada Vesta запущен в разработку и увидит свет в 2024-2025 годах. Новинка призвана помочь Lada укрепиться в популярном сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники), в котором марка пока представлена только Niva Travel и Niva Legend.
Тогда же издание Quto.ru озвучило предположение, что за основу будущего кроссовера могут взять наработки по хэтчбеку Vesta, который обсуждался еще на этапе проектирования модели, но в серию так и не пошел. Вместо Vesta с таким типом кузова на рынок вышел приподнятый XRay. Но в прошлом году XRay отправили в отставку, так что теперь кросс-хэтчбека у Lada нет — по крайней мере до тех пор, пока на рынке не появится вседорожная Веста.
Ожидается, что паркетник на базе Vesta будет представлять собой пятидверный хетчбек с увеличенным дорожным просветом и пластиковым обвесом, который, видимо, заимствуют у Cross-версии Весты. Он будет переднеприводным, так как платформа Vesta не предусматривает вариант четырех ведущих колес. Линейка двигателей у модели будет та же, что и у Vesta.
Параллельно АвтоВАЗ работает над новым семейством бюджетных автомобилей, которое назовут Iskra. Это будут седан, универсал и его кросс-версия на французской платформе CMF-B, которую планируется глубоко локализовать. Ориентировочно Iskra выйдет на рынок в начале 2025 года.