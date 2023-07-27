АвтоВАЗ построит минивэн на базе Vesta

Новый минивэн призван заменить в модельном ряду Lada Largus, который, в свою очередь, построен на «тележке» альянса Renault-Nissan. Однако этот проект в настоящее время «находится на очень ранней стадии».

Что же касается упомянутого кроссовера, то этот проект АвтоВАЗ официально подтвердил еще год назад. Тогда сообщалось, что вседорожник на платформе Lada Vesta запущен в разработку и увидит свет в 2024-2025 годах. Новинка призвана помочь Lada укрепиться в популярном сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники), в котором марка пока представлена только Niva Travel и Niva Legend.