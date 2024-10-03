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Опубликовано 03 октября 2024, 16:15
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Стало известно, когда Lada Vesta вернут климат-контроль

Перечень оборудования Vesta продолжает расти благодаря новым поставщикам
Lada Vesta вернут климат-контроль и бесключевой доступ. АвтоВАЗ продолжает доукомплектовывать флагманскую модель функциями, утерянными из-за сложностей с поставщиками. В этом году Vesta вернули подушки безопасности, круиз-контроль и систему стабилизации. Теперь на очереди климат-контроль и бесключевой доступ в салон. Как пишет «Лада Онлайн» со ссылкой на директора по продуктам и программам АвтоВАЗа Олега Груненкова, их внедрение запланировано на следующий год.
Стало известно, когда Lada Vesta вернут климат-контроль
© Lada
Мария Руцкая

«Следующий шаг — внедрение климат-контроля и бесключевого доступа. Над этими опциями мы работаем и планируем, что в середине следующего года эти опции будут внедрены», — сказал Груненков.

Пока АвтоВАЗ вернул не все опции, которые были заявлены на момент появления обновленной Lada Vesta NG в феврале 2022 года. Это занимает много времени, так как производителю пришлось искать новых поставщиков и заново проводить сертификацию.

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Бесключевой доступ в салон ранее входил в начальную комплектацию Comfort, а климат-контроль добавлялся в «средней» версии Luxe.

В конце августа в список оборудования «Весты» вновь включили ESP (она же ESC). Теперь она отечественная, как и ABS. Также флагман получил несколько новых функций: боковые подушки безопасности, электропривод зеркал, датчики дождя и света.

Источник:Лада Онлайн
Автор:Мария Руцкая
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#Vesta