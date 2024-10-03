Стало известно, когда Lada Vesta вернут климат-контроль

«Следующий шаг — внедрение климат-контроля и бесключевого доступа. Над этими опциями мы работаем и планируем, что в середине следующего года эти опции будут внедрены», — сказал Груненков.

Пока АвтоВАЗ вернул не все опции, которые были заявлены на момент появления обновленной Lada Vesta NG в феврале 2022 года. Это занимает много времени, так как производителю пришлось искать новых поставщиков и заново проводить сертификацию.