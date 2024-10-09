Lada Vesta с ESC и новыми опциями вышла на рынок. Сколько они стоят

Lada Vesta с ESC и новыми опциями вышла на рынок. Сколько они стоятМашины с отечественными системами уже доступны в автосалонах
Главное обновление Vesta — ESC (она же ESP), которая вернулась после долгого отсутствия из-за разрыва с прежними поставщиками. Система теперь производится в России и входит в базовую комплектацию модели.
Кроме нее, «Веста» получила боковые подушки безопасности, трехступенчатый обогрев передних сидений, камеру заднего вида с динамическими линиями траектории движения, зеркала с электроприводом, датчик дождя и света, задний подлокотник и передние электростеклоподъемники с режимом Auto.
Заодно флагману добавили опций, которых раньше не было: передние датчики парковки, систему мониторинга слепых зон, светодиодные противотуманки и обогреваемые форсунки омывателя.
Стоимость обновленной Lada Vesta стартует с 1,53 миллиона рублей. За такую цену АвтоВАЗ предлагает седан с 1,6-литровым мотором мощностью 106 лошадиных сил и «механикой». По заверению производителя, в этом году стоимость Lada была проиндексирована только на 4,3 процента. Он собирается сохранить текущие прайс-листы до конца года.