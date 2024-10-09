Lada Vesta с ESC и новыми опциями вышла на рынок. Сколько они стоят

Машины с отечественными системами уже доступны в автосалонах

АвтоВАЗ запускает продажи Lada Vesta с системой курсовой устойчивости. Флагман с ESC и другими опциями безопасности и комфорта — теперь локализованными в России — появился у официальных дилеров Lada. Как сообщает пресс-служба марки, стоимость нового оборудования обойдется покупателям Vesta в дополнительные 11-74 тысяч рублей в зависимости от комплектации.