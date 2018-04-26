«АвтоВАЗ» начал собирать «вседорожный» седан Lada Vesta

«АвтоВАЗ» запустил производство «вседорожного» седана Lada Vesta Cross. Первые автомобили сошли с конвейера завода в Ижевске.

На предприятии «Весты» собирают по полному циклу со штамповкой, окраской и сваркой кузовных панелей, а также литьем пластиковых деталей. Перед запуском Cross-седана в серию 16 автомобилей прошли цикл дорожных и стендовых испытаний. В общей сложности тестовые машины проехали 700 тысяч километров.

Сейчас с конвейера завода в Ижевске сходит по 30 автомобилей в час.

Премьера новинки, которая стала четвертым автомобилем в семействе Vesta, состоялась в середине апреля. Седан выполнен в том же стиле, что приподнятый универсал Vesta SW Cross – с защитным пластиковым обвесом кузова и увеличенным до 203 миллиметров дорожным просветом (+25 миллиметров).

Как и универсал, для четырехдверки будут доступны моторы объемом 1,6 и 1,8 литра, выдающие 106 и 122 силы. Трансмиссии – пятиступенчатая «механика» или «робот». Все автомобили – переднеприводные.

Цен на Cross-седан пока нет. Универсал в такой же модификации стоит от 770,9 тысячи рублей (без учета действующих скидок).

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