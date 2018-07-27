Видео: «пончики» на заднеприводном Bugatti Veyron

Команда Royalty Exotic Cars переделала Bugatti Veyron из полноприводного в заднеприводный. Для этого им пришлось отсоединить узлы трансмиссии от передней оси. После доработок у гиперкара значительно сократился радиус поворота и облегчился руль. Видео как машина крутит «пончики» авторы проекта разместили на своем канале в YouTube.

Донором для необычной переделки стал Bugatti Veyron Mansory Vivere. Гиперкар оснащен 8,0-литровым двигателем W16 c четырьмя турбонагнетателями. Отдача мотора составляет 1109 лошадиных сил и 1500 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час Veyron разгоняется за 2,5 секунды. Максимальная скорость — 410 километров в час.

Видео с YouTube-канала Royalty Exotic Cars.

От обычного «Вейрона» Mansory Vivere отличается укороченным капотом, измененными бамперами и боковыми юбками, а также увеличенными воздуховодами на боковинах кузова и оригинальным диффузором. Практические все эти элементы выполнены из углепластика.