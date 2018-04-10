Посмотрите, как выглядит «самый дорогой» бернаут

«Пончики» и бернаут на территории пустой парковки обошлись владельцу Bugatti Veyron Mansory Vivere в несколько десятков тысяч долларов. Столько стоит комплект покрышек для гиперкара, цена которого составляет 2,5 миллиона евро (186 миллионов рублей). Ролик с заездом опубликован на YouTube-канале DailyDrivenExotics.

Каждая покрышка для Bugatti Veyron обойдется владельцу в сумму около 10 тысяч долларов (604 тысячи рублей). При этом стоимость полного комплекта колес с учетом доставки составит 150 тысяч долларов (девять миллионов рублей), подсчитали организаторы заезда.

Видео с YouTube-канала DailyDrivenExotics.

От обычного «Вейрона» Mansory Vivere отличается укороченным капотом, измененными бамперами и боковыми юбками, а также увеличенными воздуховодами на боковинах кузова и оригинальным диффузором. Практические все эти элементы выполнены из углепластика.

Гиперкар укомплектован колесными дисками Mansory, фоновой подсветкой дверей, кресел и приборной панели, а также декоративными вставками из карбона. Начинка Veyron осталась без изменений. Это 16,4-литровый двигатель W16, мощность которого составляет 1109 лошадиных сил и 1500 Нм крутящего момента. Разгон до «сотни» у гиперкара занимает 2,5 секунды. Максимальная скорость — 410 километров в час.

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