Компания Bugatti увеличила гарантию на Veyron до 15 лет

Компания Bugatti анонсировала «лучшую в мире программу лояльности и сервисного обслуживания» для гиперкара Veyron. Она является частью 15-летней продленной заводской гарантии, в рамках которой ремонт и замена запчастей осуществляются бесплатно. Таким образом компания намерена продлить срок службы автомобилей и сократить расходы на их обслуживание.

Для получения максимальной гарантии и штампа Bugatti Certified каждый автомобиль проходит через ряд диагностических тестов. В случае повреждения или износа какой-нибудь механической детали — она подлежит замене. То же самое касается и углепластиковых кузовных панелей.

Всего же для Veyron доступно несколько сервисных пакетов, которые различаются сроками действия, а также учитывают специфику использования автомобиля. Тем, кто использует гиперкар каждый день и тем, кто купил машину для частной коллекции, нужен разный уровень сервиса.

Bugatti Veyron выпускался с 2005 по 2015 год. Гиперкар оснащался восьмилитровым двигателем W16 с четырьмя турбинами. Мощность агрегата составляла 1001 лошадиную силу и 1250 Нм крутящего момента (позже появились версии на 1200 сил). Коробка — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. C нуля до «сотни» полноприводный Veyron может разгоняться за 2,5 секунды. Максимальная скорость – 407 и 410 километров в час (в зависимости от модификации).

Цена Veyron на вторичном рынке составляет 1,5-3 миллиона долларов.