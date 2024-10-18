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Опубликовано 18 октября 2024, 16:57
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В России хотят лишать прав за просмотр видео за рулем

Санкция в первую очередь направлена на водителей большегрузов
Российских водителей собрались лишать прав за просмотр видео за рулем. С подобной инициативой выступил руководитель Росавтодора Вячеслав Петушенко в рамках выставки «Дорога 2024», которая проходит в Екатеринбурге. По мнению специалиста, строгое наказание необходимо распространить на водителей грузовиков, которые представляют повышенную опасность на дорогах. При этом, как будут выявлять подобное нарушение, автор предложения не уточнил.
В России хотят лишать прав за просмотр видео за рулем
© Adobe Fotostock
Анастасия Мельник

Петушенко предложил внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, в рамках которых предусмотреть наказание в виде лишения прав за аварии, совершенные из-за просмотра видеороликов на гаджетах. Для примера глава Росавтодора привел недавнее ДТП на трассе М-11, в ходе которого водитель ГАЗели врезался в другую машину из-за того, что смотрел сериал во время движения.

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Главную опасность, по мнению Петушенко, на дорогах представляют водители грузовиков и автобусов. Поэтому распространить суровое наказание за просмотр видео руководитель Росавтодора предлагает сперва на эту категорию автомобилистов.

В конце сентября депутаты предложили лишать прав за неправомерное использование знака «Инвалид» на автомобиле. По мнению чиновников, нынешнее наказание не останавливает нарушителей.

Источник:«Авто.ру»
Автор:Анастасия Мельник
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#Россия
#Законы