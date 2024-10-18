В России хотят лишать прав за просмотр видео за рулем

В России хотят лишать прав за просмотр видео за рулемСанкция в первую очередь направлена на водителей большегрузов
Петушенко предложил внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, в рамках которых предусмотреть наказание в виде лишения прав за аварии, совершенные из-за просмотра видеороликов на гаджетах. Для примера глава Росавтодора привел недавнее ДТП на трассе М-11, в ходе которого водитель ГАЗели врезался в другую машину из-за того, что смотрел сериал во время движения.
Главную опасность, по мнению Петушенко, на дорогах представляют водители грузовиков и автобусов. Поэтому распространить суровое наказание за просмотр видео руководитель Росавтодора предлагает сперва на эту категорию автомобилистов.
В конце сентября депутаты предложили лишать прав за неправомерное использование знака «Инвалид» на автомобиле. По мнению чиновников, нынешнее наказание не останавливает нарушителей.