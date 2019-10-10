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16:55

Видео: BMW показала, почему важно менять летние шины на зимние

Ролик продемонстрировал влияние типа покрышек на динамику и управляемость

© BMW
Компания BMW подчеркнула важность использования шин, соответствующих сезону. Для наглядности баварская марка обула три одинаковых автомобиля в покрышки разных типов и сравнила базовые ездовые параметры на сухом асфальте и снегу.

Влияние характеристик шин протестировали на заднеприводных BMW M4 Competition. В первой части заездов на сухом асфальте красное купе оснастили фрикционными зимними шинами, оливковый M4 обули в «обычные» летние покрышки, а тёмно-синий спорткар получил гоночные полуслики. Эксперты сопоставили динамику разгона в коротком спринте, управляемость в змейке на городских скоростях и эффективность торможения со скорости 150 километров в час.

Затем аналогичные упражнения провели на укатанном снегу: в самые эффективные летние покрышки обули серое купе, красный M4 получил нешипованную зимнюю резину, а золотистый — шипованные шины.

Видео BMW подчеркивает необходимость своевременной смены резины. Сильнее всего от шин «не по сезону» страдает эффективность замедления: «неправильные» покрышки увеличивают тормозной путь на десятки метров.