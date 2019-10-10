Видео: BMW показала, почему важно менять летние шины на зимние

Влияние характеристик шин протестировали на заднеприводных BMW M4 Competition. В первой части заездов на сухом асфальте красное купе оснастили фрикционными зимними шинами, оливковый M4 обули в «обычные» летние покрышки, а тёмно-синий спорткар получил гоночные полуслики. Эксперты сопоставили динамику разгона в коротком спринте, управляемость в змейке на городских скоростях и эффективность торможения со скорости 150 километров в час.

Затем аналогичные упражнения провели на укатанном снегу: в самые эффективные летние покрышки обули серое купе, красный M4 получил нешипованную зимнюю резину, а золотистый — шипованные шины.