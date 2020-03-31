Видео: как собирают электробусы КАМАЗ

Вместимость электробуса КАМАЗ-6282 составляет 85 пассажиров. Электробус оборудуется USB-разъемами для пассажиров, которые можно использовать в качестве зарядки. Эксплуатация транспортного средства возможна при температуре от +40 до -45 градусов Цельсия, что идеально подходит для использования практически во всех регионах России.

В январе 2020 года Мосгортранс заключил с КАМАЗом очередной контракт на поставку электробусов, по результату которого, российский автоконцерн должен поставлять столице по 30 электробусов ежемесячно. А до конца августа текущего года в Москву должны быть переданы 200 электрических автобусов КАМАЗ-6282.