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16:13

Видео: как собирают электробусы КАМАЗ

В честь 250-й модели российский производитель показал видео об истории создания электробусов

© агентство «Москва»
Анастасия Дубина
Нефтекамский автозавод, входящий в состав КАМАЗа, 24 марта собрал 250-ю модель электробуса КАМАЗ-6282, серийное производство которых началось в 2018 году. В честь этого производитель опубликовал видео о том, как собирают электробусы.

Электробусы КАМАЗ-6282 оснащены двумя асинхронными электродвигателями, мощностью 120 киловатт каждый, которые позволяют машине развивать скорость до 70 километров в час. Емкость аккумуляторных батарей обеспечивает электробусу запас хода около 50 километров. При этом полная зарядка аккумулятора осуществляется менее чем за полчаса. Автобусы способны пополнять запас энергии за 10 минут с помощью расположенных на крыше токоприемников, подключаемых к зарядным станциям на конечных остановках маршрутов.

Вместимость электробуса КАМАЗ-6282 составляет 85 пассажиров. Электробус оборудуется USB-разъемами для пассажиров, которые можно использовать в качестве зарядки. Эксплуатация транспортного средства возможна при температуре от +40 до -45 градусов Цельсия, что идеально подходит для использования практически во всех регионах России.

В январе 2020 года Мосгортранс заключил с КАМАЗом очередной контракт на поставку электробусов, по результату которого, российский автоконцерн должен поставлять столице по 30 электробусов ежемесячно. А до конца августа текущего года в Москву должны быть переданы 200 электрических автобусов КАМАЗ-6282.

Источник: YouTube/ПАО КАМАЗ