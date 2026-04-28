Опубликовано 28 апреля 2026, 09:431 мин.
Видео: многодетная мать оголилась до трусов для стриптиза перед гаишниками
Появилось видео, на котором многодетная мать показала себя в стрингах гаишникам. 21-летняя жительница Хабаровского края в белье подошла к автомобилю полиции, после чего начала смеяться и танцевать перед сотрудниками. Видео инцидента появилось в сети.
© нейросеть
На следующий день женщину доставили в отдел для составления протокола об административном правонарушении. Выяснилось, что ролик она опубликовала в своём закрытом Telegram-канале.
У нарушительницы трое малолетних сыновей (старшему три года, младшему — год). Ранее она неоднократно оставляла детей без присмотра, из-за чего один из мальчиков попадал в больницу. В 2025 году детей передали отцу. Органы опеки не стали лишать мать родительских прав, однако женщина продолжает вести разгульный образ жизни.
Ребенок заказал на маркетплейсе автомобили на 14 млн рублей
Водителям раскрыли причину быстрого износа тормозов
Названы главные конкуренты нового Geely Coolray