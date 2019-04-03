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15:13

В России запатентовали дизайн первых вьетнамских автомобилей

Компания Vinfast зарегистрировала внешность кроссовера и седана

Вьетнамская компания Vinfast запатентовала в России внешность своих моделей: кроссовера LUX SA2.0 и седана LUX A2.0, построенных на агрегатах BMW. Соответствующие изображения автомобилей опубликованы в апрельском бюллетене «Промышленные образцы» Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
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Vinfast — первый самостоятельный вьетнамский производитель. В январе 2018-го компания приобрела лицензию на использование «тележек» седана BMW 5-Series (F10) и кроссовера X5 (F15), а также упрощенных версий бензиновой «турбочетверки» N20. Пока анонсированы только две модели — кроссовер и седан, дизайн которых разработан итальянским ателье Pininfarina. По заявлению руководства Vinfast, марка является символом «мощного, прогрессивного духа нового, энергичного и развивающегося Вьетнама».

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Кроссовер LUX SA2.0

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Известно, что силовые агрегаты и «тележки» Vinfast будут отличаться от тех, что ранее использовались на BMW. Так, у N20 не будет системы управления фазами газораспределения и подъемом клапанов Valvetronic, а у шасси в наличии только пружинная подвеска и электрогидравлический усилитель руля вместо электрического.

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Седана LUX A2.0

Марка VinFast основана холдингом Vingroup, выручка которого за прошлый год составила 3,8 миллиарда долларов. Компании, входящие в состав группы, работают в области недвижимости, образования, здравоохранения, сельского хозяйства, туризма и продаже потребительских товаров.

В июле прошлого года представитель марки в России сообщил, что Vinfast выйдет на наш рынок в 2020 году.

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