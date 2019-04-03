В России запатентовали дизайн первых вьетнамских автомобилей

Известно, что силовые агрегаты и «тележки» Vinfast будут отличаться от тех, что ранее использовались на BMW. Так, у N20 не будет системы управления фазами газораспределения и подъемом клапанов Valvetronic, а у шасси в наличии только пружинная подвеска и электрогидравлический усилитель руля вместо электрического.