В США при сносе здания нашли десять довоенных автомобилей

Строитель Дэвид Маунт, выполнявший работы по сносу здания в Северной Каролине, обнаружил несколько автомобилей тридцатых годов. Владельцу здания они оказались не нужны, и сейчас машины в распоряжении Маунта.

Дэвид Маунт рассказал, что первый автомобиль в сносимом гараже нашла его 13-летняя дочь. Им оказался родстер Plymouth 1933 года в довольно приличном состоянии.

После этого отец с дочкой обследовали участок, и нашли в общей сложности десять легковушек и грузовиков в разном состоянии. Среди находок — и серийная техника (например, седан Chevrolet Master Deluxe 1939 года), и интересные самоделки — как спортивный родстер на шасси Ford Model T с мотором Mercury Flathead V8. Часть машин находятся в восстановимом состоянии.

Дэвид Маунт дал объявление в одной из специализированных групп на Facebook, и благодаря силе соцсетей одну из самоделок идентифицировали: нашелся человек, дядя которого ее построил!

Владелец сносимого здания не выразил заинтересованности в машинах, так что сейчас их перевезли в гараж, и Дэвид Маунт распродает свои находки для реставрации и на запчасти.

В апреле жители острова Гернси во дворе своего нового дома раскопали Daimler образца 1940 годов. Машина находилась под рокарием, и от нее остались лишь элементы шасси, отделки салона, двигатель, коробка передач и передний бампер.