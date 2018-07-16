Немецкий банк порекомендовал тратить деньги на винтажные спорткары

Сотрудники немецкого Suedwestbank стали рекомендовать состоятельным клиентам присмотреться к рынку классических автомобилей, и вместо акций и облигаций инвестировать свободные средства в винтажные спорткары. Банкиры уверены, что такое вложение оправдано с точки зрения доходности и стабильности цены. Об этом пишет Bloomberg.

В Suedwestbank отмечают, что спрос на альтернативные инвестиции, например, в вино или произведения искусства, после финансового кризиса значительно вырос. Для сравнения динамики изменения стоимости автомобилей с другими активами, банк даже составил специальный рейтинг — OTX Classic Car Index, в который включил немецкие машины старше 30 лет.

За период с 2005 по 2018 года цена классических спорткаров выросла в четыре раза, в то время как главный фондовый индекс страны — DAX –вырос на 204 процента. Самыми удачливыми стали владельцы Porsche 911: за 13 лет цена на такие машины выросла на 683 процента. При этом эксперты рекомендуют покупать машины cстоимостью не менее 100 тысяч евро (7,3 миллиона рублей по текущему курсу), чтобы компенсировать расходы на содержание и страховку.

В сентябре прошлого год британский банк Coutts составил рейтинг «инвестиций в страсть», в котором оценил доходность вложений в такие активы, как монеты, произведения искусства и автомобили. Согласно рейтингу, самой доходной «инвестицией в страсть» стали классические машины: за последние двенадцать лет их цена выросла на 331,9 процента.