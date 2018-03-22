Завод по производству Dodge Viper превратят в хранилище машин

Компания Fiat Chrysler Automobiles приняла решение переделать завод, где до 31 августа 2017 года выпускался суперкар Dodge Viper, в хранилище для своих редких автомобилей и концепт-каров. Место будет переименовано из Conner Avenue Assembly Plant в Conner Center.

Завод был построен в 1966 году, а его площадь составляет чуть более 37 000 квадратных метров. Теперь его будут использовать для хранения примерно 400 концепт-каров и редких машин, которые прежде находились в разных местах.

В коллекции есть, например, Rambler 1902 года выпуска и Chrysler Touring 1924-го. Ожидается, что завод будет полностью переделан во втором квартале 2018-го. Не исключено, что его сделают открытым для посещения.

Вместе с этим в FCA решили выставить на торги вещи, найденные при разборке офисных помещений предприятия: буклеты, постеры, блокноты и прочее. Всего на торги уйдут более 1800 лотов. Аукцион стартовал 21 марта и продлится до 13 апреля.

О том, что компания Dodge откажется от суперкара Viper, стало известно в 2016 году. Причиной для этого стали новые требования к безопасности, предписывающие оснащать автомобили в США боковыми шторками безопасности, но конструкция «Вайпера» не позволит сделать этого.

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