Послушайте, как звучит 9,0-литровый V10 под капотом Dodge Viper

Пакет Extreme Engine от ателье Prefix позволяет нарастить объём «атмосферника» V10 на 0,6 литра за счёт увеличения хода поршня. Из других механических доработок — установка гоночных поршней Mahle и новых поршневых колец, иного распредвала, головки блока и кованых шатунов. Вдобавок, перенастроен блок управления двигателем.

Характеристики впечатляют: с безнаддувного 9,0-литрового мотора с допуском на дороги общего пользования удалось снять 835 лошадиных сил и 1016 Нм крутящего момента, тогда как в «стоке» Viper пятого поколения оснащается двигателем 8.4 мощностью 649 лошадиных сил и крутящим моментом 813 Нм.