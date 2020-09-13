18:18

Послушайте, как звучит 9,0-литровый V10 под капотом Dodge Viper

Американское ателье выпустило тюнинг-комплект для Viper пятого поколения

© Скрин видео, YouTube-канал @SneakySnakes
Сергей Ильин
Мастерская Prefix из Мичигана (США) разработала строкер-кит для «пятого» Dodge Viper. После доработки объём атмосферного двигателя V10 увеличился с 8,4 до 9,0 литра, что положительно сказалось на акустическом сопровождении — даже на холостых оборотах Viper звучит, как корч для дрэга.

Пакет Extreme Engine от ателье Prefix позволяет нарастить объём «атмосферника» V10 на 0,6 литра за счёт увеличения хода поршня. Из других механических доработок — установка гоночных поршней Mahle и новых поршневых колец, иного распредвала, головки блока и кованых шатунов. Вдобавок, перенастроен блок управления двигателем.

Характеристики впечатляют: с безнаддувного 9,0-литрового мотора с допуском на дороги общего пользования удалось снять 835 лошадиных сил и 1016 Нм крутящего момента, тогда как в «стоке» Viper пятого поколения оснащается двигателем 8.4 мощностью 649 лошадиных сил и крутящим моментом 813 Нм.

Видео: YouTube-канал @SneakySnakes

Единственный минус строкер-кита от Prefix — цена. Запасные части пакета Xtreme Engine стоят 26 650 долларов (2,0 миллиона рублей), и это без учёта установки на автомобиль и настройки. Впрочем, «Вайперы» не выпускаются с 2017 года, так что на массовые продажи комплекта в Prefix не рассчитывали изначально.