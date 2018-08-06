Доработанный «Маклареном» Dodge Viper выставили на продажу

На сайте American Supercars появилось объявление о продаже единственного в своем роде Dodge Viper, доработкой которого занималась американская компания McLaren Performance Techologies. Пробег машины, дебютировавшей на детройтском автосалоне в 2006 году, составляет 119 километров. Цена — 295 тысяч долларов (18,73 миллиона рублей).

McLaren Performance Techologies, ранее известная как McLaren Engines, была основана Брюсом Маклареном в 1969 году для поддержки гоночных проектов на североамериканском континенте. В 2003 году компанию выкупила технологическая корпорация Linamar, и в настоящее время ее, кроме названия, ничего не связывает с британским производителем.

Необычная «Гадюка», получившая название ASC Diamondback Viper, подготовлена фирмой American Specialty Cars, специализирующейся на инжиниринге и доводке автомобилей. Особенностью Viper стал белый окрас кузова Arctic White Pearl с синими и оранжевыми акцентами, 19-дюймовые кованные колесные диски, заниженная на 32 миллиметра подвеска и выхлопная система из нержавеющей стали.

Под капотом ASC Diamondback Viper установлен 8,3-литровый двигатель V10, доработанный специалистами McLaren и оснащенный системой впрыска с десятью индивидуальными дроссельными заслонками. Отдача агрегата, совмещенного с механической коробкой передач, составляет 624 лошадиные силы.

Помимо доработанного двигателя, ASC Diamondback Viper получил кузовные панели из углеродного волокна. Среди них: капот, крыша, передний и задний спойлер, боковые вентиляционные прорези.

Производство Dodge Viper прекратилось в августе 2017 года. В июне 2018 на аукционе Barrett-Jackson был выставлен последний экземпляр суперкара. Машину продали единым лотом вместе с финальным Challenger SRT Demon за один миллион долларов.