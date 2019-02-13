Dodge Viper с пробегом 54 километра продают за 100 тысяч долларов

Под капотом «Гадюки» установлен 8,0-литровый атмосферный V10, разработанный совместно с Lamborghini на базе крайслеровской «восьмерки» семейства LA. Двигатель выдает 406 лошадиных сил и 630 Нм крутящего момента. С места до «сотни» заднеприводный спорткар разгоняется за 4,7 секунды. Его максимальная скорость составляет 260 километров в час.
Спроектированный как ультимативный спорткар, Viper изначально был лишен внешних дверных ручек и кондиционера (он появился позднее как опция). Крыша двухдверки была сделана из брезента, а стекла — из винила. Поздние версии машин первого поколения комплектовались жесткой стеклопластиковой крышей, а среди опций появилась регулируемая спортивная подвеска.
Производство «Вайперов» закончилось на пятом поколении. Последний экземпляр спорткара сошел с конвейера в августе 2017 года, так как модель не смогли адаптировать под новые требования безопасности, требующие оснащать все автомобили боковыми шторками.