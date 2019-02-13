Dodge Viper с пробегом 54 километра продают за 100 тысяч долларов

Спроектированный как ультимативный спорткар, Viper изначально был лишен внешних дверных ручек и кондиционера (он появился позднее как опция). Крыша двухдверки была сделана из брезента, а стекла — из винила. Поздние версии машин первого поколения комплектовались жесткой стеклопластиковой крышей, а среди опций появилась регулируемая спортивная подвеска.