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23:59

Ретро-концепт Mercedes-Benz напомнил о зарождении автомобилей

Шоу-кар Vision Mercedes Simplex — современная интерпретация модели 1901 года

© Mercedes-Benz
Фирма Mercedes-Benz поделилась изображениями концептуального родстера в ретростиле. Силуэт прототипа повторяет дизайн Mercedes 35 PS 1901 года выпуска — первого автомобиля марки, созданного в Штутгарте Вильгельмом Майбахом и Полом Даймлером. Винтажная внешность концепта сочетается с современной начинкой.

Один из самых ранних бензиновых автомобилей, Mercedes 35 PS 118-летней давности, получил собственное имя в честь дочери заказчика — Мерседес. Числовой индекс и аббревиатура в названии обозначали мощность — 35 лошадиных сил. В своё время Mercedes 35 PS называли «первым современным автомобилем», поскольку самодвижущийся экипаж Майбаха и Даймлера воплощал передовые технологии начала ХХ века.

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Прототип Vision Mercedes Simplex проводит исторические параллели — у концепт-кара похожие контуры, открытые колёса, закреплённый на ремнях кожух двигателя, минимализм в кокпите и традиционная для гоночных болидов вековой давности посадка за рулём. Начинка Vision Mercedes Simplex подчёркнуто футуристична: традиционная радиаторная решётка заменена трёхмерным дисплеем с каймой из розового золота, а под капотом разместилась силовая установка на альтернативных источниках энергии.

Создатели необычного концепта стремились отразить в одном изделии «наследие и будущее люксового бренда Mercedes-Benz». Первый публичный показ Vision Mercedes Simplex состоится на выставке Design Essentials 2019 во французской Ницце.