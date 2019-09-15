Ретро-концепт Mercedes-Benz напомнил о зарождении автомобилей

Прототип Vision Mercedes Simplex проводит исторические параллели — у концепт-кара похожие контуры, открытые колёса, закреплённый на ремнях кожух двигателя, минимализм в кокпите и традиционная для гоночных болидов вековой давности посадка за рулём. Начинка Vision Mercedes Simplex подчёркнуто футуристична: традиционная радиаторная решётка заменена трёхмерным дисплеем с каймой из розового золота, а под капотом разместилась силовая установка на альтернативных источниках энергии.