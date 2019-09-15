Ретро-концепт Mercedes-Benz напомнил о зарождении автомобилей

Один из самых ранних бензиновых автомобилей, Mercedes 35 PS 118-летней давности, получил собственное имя в честь дочери заказчика — Мерседес. Числовой индекс и аббревиатура в названии обозначали мощность — 35 лошадиных сил. В своё время Mercedes 35 PS называли «первым современным автомобилем», поскольку самодвижущийся экипаж Майбаха и Даймлера воплощал передовые технологии начала ХХ века.
Прототип Vision Mercedes Simplex проводит исторические параллели — у концепт-кара похожие контуры, открытые колёса, закреплённый на ремнях кожух двигателя, минимализм в кокпите и традиционная для гоночных болидов вековой давности посадка за рулём. Начинка Vision Mercedes Simplex подчёркнуто футуристична: традиционная радиаторная решётка заменена трёхмерным дисплеем с каймой из розового золота, а под капотом разместилась силовая установка на альтернативных источниках энергии.
Создатели необычного концепта стремились отразить в одном изделии «наследие и будущее люксового бренда Mercedes-Benz». Первый публичный показ Vision Mercedes Simplex состоится на выставке Design Essentials 2019 во французской Ницце.