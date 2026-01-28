Владелец прицепил к минивэну Toyota Alphard морской контейнер

Стоит отметить, что движение такого автопоезда по дорогам общего пользования может считаться нарушением правил перевозки грузов наказывается, что наказывается штрафом в размере 5 месячных расчётных показателей (МРП).

С 1 января 2026 года один МРП 4325 тенге, соответственно сумма штрафа — 21 625 тенге, что равнозначно 3,3 тыс. рублей. Очевидно, что местная полиция захочет найти водителя «Тойоты», чтобы наложить на него наказание.