Владелец прицепил к минивэну Toyota Alphard морской контейнер

Опубликовано 28 января 2026, 16:321 мин.
Владелец прицепил к минивэну Toyota Alphard морской контейнерНеизвестный пока водитель не пожалел японский минивэн
В Казахстане Toyota Alphard использовали для буксировки морского контейнера. В казахстанских соцсетях появилось видео, как японский минивэн буксирует трёхосный прицеп, на котором установлен 40-футовый (то есть длиной 12,192 метра). Местом действия оказался город Шымкент: «Шымкентцы любую вещь используют на 100%», — комментирует происходящее автор ролика.
© Toyota
Стоит отметить, что движение такого автопоезда по дорогам общего пользования может считаться нарушением правил перевозки грузов наказывается, что наказывается штрафом в размере 5 месячных расчётных показателей (МРП).
С 1 января 2026 года один МРП 4325 тенге, соответственно сумма штрафа — 21 625 тенге, что равнозначно 3,3 тыс. рублей. Очевидно, что местная полиция захочет найти водителя «Тойоты», чтобы наложить на него наказание.
Между тем, в сервисные центры отправят почти две сотни минивэнов Toyota Alphard, проданных в России. Причина - в неисправности штатного молдинга капота, который при определённых условиях может привести к серьёзным авариями.
