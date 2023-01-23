Импорт подержанных машин через Владивосток вырос более чем в полтора раза

Импорт подержанных машин через Владивосток вырос более чем в полтора разаВ основном через порт дальневосточного города ввозили б/у-автомобили японских марок
По итогам 2022 года через порт Владивостока в Россию было импортировано более 197 тысяч подержанных автомобилей, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС). Рост к 2021 году составил 72 процента, а потому штат таможенников, оформляющих ввозимые машины, пришлось увеличить в два с половиной раза. Спрос резко подскочил в июне, когда в страну через Владивосток прибыло 15 тысяч автомобилей. Рекордным месяцем стал ноябрь с 28 тысячами машин с пробегом.
В декабре минувшего года был зафиксирован небольшой спад импорта: за месяц через порт Владивостока в Россию ввезли 26 тысяч автомобилей. Тем не менее, показатель недалек от рекордного, и более чем в два раза выше результата декабря 2021 года, когда таможенники оформили только 11 тысяч «б/у-шек».
Наиболее распространены среди импортированных японские автомобили — Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru и Suzuki. Также ФТС оформляла южнокорейские Hyundai и Kia. Китайские автомобили ввозили через Владивосток поштучно.
Аналитики объясняют всплеск спроса на подержанные автомобили с востока выгодным обменным курсом, в результате укрепления рубля к другим мировым валютам. Также подогревает интерес россиян нехватка новых автомобилей привычных марок и их высокая стоимость.
Объем продаж новых машин за год всего в 3,5 раза больше, чем количество ввезенных только через Владивосток автомобилей с пробегом. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за год россияне купили 687 370 новых автомобилей — на 58,8 процента меньше, чем в 2021 году. Большинство производителей оказались в глубоком минусе, но некоторые китайские марки смогли нарастить продажи.