Импорт подержанных машин через Владивосток вырос более чем в полтора раза

В декабре минувшего года был зафиксирован небольшой спад импорта: за месяц через порт Владивостока в Россию ввезли 26 тысяч автомобилей. Тем не менее, показатель недалек от рекордного, и более чем в два раза выше результата декабря 2021 года, когда таможенники оформили только 11 тысяч «б/у-шек».

Наиболее распространены среди импортированных японские автомобили — Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru и Suzuki. Также ФТС оформляла южнокорейские Hyundai и Kia. Китайские автомобили ввозили через Владивосток поштучно.