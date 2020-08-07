Карбоновый кузов и мотор V10: продают один из пяти уникальных суперкаров

VLF Force 1 лишь отдаленно напоминает легендарный Viper. Кузов редкого суперкара полностью выполнен из углепластика. Кроме этого, автомобиль получил агрессивный аэродинамический обвес, регулируемую подвеску и интерьер, обшитый красной кожей Nappa, замшей и алькантарой. Всего инженеры построили пять подобных машин.

Под капотом заднеприводного Force 1 установлен 8,4-литровый мотор V10 мощностью 745 лошадиных сил (865 Нм). Агрегат суперкара работает в паре с шестиступенчатой «механикой». До «сотни» модель разгоняется за три секунды. Максимальная скорость – 350 километров в час. Судя по одометру, пробег автомобиля составляет всего 2200 километров.