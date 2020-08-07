Карбоновый кузов и мотор V10: продают один из пяти уникальных суперкаров

Компанию VL Automotive основали в 2012 году бывший глава General Motors Боб Лутц и Гилберт Виллареал. В 2016 году к компании присоединился глава бренда Fisker Хенрик Фискер, после чего марка получила название VLF Automotive. Инженеры решили построить уникальный автомобиль, взяв за основу культовый Dodge Viper, и попытались его модифицировать. Так в 2018 году появился суперкар Force 1.
VLF Force 1 лишь отдаленно напоминает легендарный Viper. Кузов редкого суперкара полностью выполнен из углепластика. Кроме этого, автомобиль получил агрессивный аэродинамический обвес, регулируемую подвеску и интерьер, обшитый красной кожей Nappa, замшей и алькантарой. Всего инженеры построили пять подобных машин.
Под капотом заднеприводного Force 1 установлен 8,4-литровый мотор V10 мощностью 745 лошадиных сил (865 Нм). Агрегат суперкара работает в паре с шестиступенчатой «механикой». До «сотни» модель разгоняется за три секунды. Максимальная скорость – 350 километров в час. Судя по одометру, пробег автомобиля составляет всего 2200 километров.
В настоящий момент стоимость VLF Force 1 дошла до 140 000 долларов (примерно 10,3 миллиона рублей по текущему курсу). Однако эксперты полагают, что редчайшее купе должно уйти с молотка от 275 000 до 325 000 долларов (от 20 до 24 миллионов рублей по текущему курсу).
Впервые VLF Force 1 появился в продаже в феврале. Автомобиль строили лично для Херника Фискера. Настройкой машины занимался известный американский автогонщик Бен Китинг, который выступал в том числе на «Вайперах».