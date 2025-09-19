Новости
Опубликовано 19 сентября 2025, 11:23
2 мин.

Подведены итоги юбилейной XX Премии «Внедорожник года – 2025»

Motor и Quto — эксклюзивные инфоспонсоры премии
В Москве состоялась торжественная церемония вручения наград XX юбилейной профессиональной Премии «Внедорожник года – 2025». Мероприятие, организованное журналом «Club 4x4», по традиции прошло в пространстве одноименного клуба и собрало ключевых игроков автомобильного рынка, экспертов, журналистов и почетных гостей.
Haval H9
Haval H9
© Haval
Редакция «Мотора»
Редакция «Мотора»

Основатель и президент «Клуба 4х4» Михаил Снарский и исполнительный директор Премии Сергей Косоруков отметили, что за 20 лет существования Премия стала авторитетной экосистемой, объединяющей миллионное сообщество автомобилистов. За это время в работе жюри приняли участие более 300 экспертов и 1,5 миллиона автомобилистов в рамках народного голосования, было организовано более 100 путешествий и около 1000 тест-драйвов.

В 2025 году, несмотря на сложную экономическую ситуацию и трансформацию рынка, в России было представлено рекордное количество новых моделей. Жюри, состоящее из ведущих экспертов и более 100 000 участников народного голосования, определило лучшие автомобили в 10 основных и 3 специальных номинациях.

Победители Премии «Внедорожник года – 2025»

По версии Большого (народного) жюри:По версии Экспертного жюри:
Полноразмерные внедорожникиHaval H9Tank 500
Среднеразмерные внедорожникиTank 300Tank 300
Компактные внедорожникиLada Niva TravelLada Niva Legend
Полноразмерные кроссоверыChery Tiggo 9Changan CS95
Среднеразмерные кроссоверыJetour T2Geely Monjaro
Компактные кроссоверыSolaris HCOmoda C5
Среднеразмерные моноприводные кроссоверыHaval M6Hongqi HS3 New
Компактные моноприводные кроссоверыBelgee X50Geely Coolray
Электрические кроссоверыVoyah FreeAito Seres M5
ПикапыJAC T9JAC T8 Pro
Подведены итоги юбилейной XX Премии «Внедорожник года – 2025»

© Премия «Внедорожник года – 2025»

Специальные номинации

Оргкомитет Премии также отметил специальными наградами ключевые тренды года:

  • «Разумный выбор. Лучшее соотношение цены и качества»: Belgee X70
  • «Самый высокотехнологичный гибридный кроссовер»: Exeed Exlantix ET
  • «Бренд года»: Tenet

Награды победителям вручили почетные гости церемонии: автоэксперт Татьяна Елисеева, пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» и ведущий программу “Минтранс” на РЕН ТВ Вячеслав Субботин и двукратная чемпионка мира по ралли-рейдам Анастасия Нифонтова. Официальным партнером Премии выступила компания CFMOTO, которая провела розыгрыш квадроцикла CFMOTO CFORCE 500 EPS среди участников народного голосования. По результатам жеребьевки квадроцикл достался Дмитрию Гендельману из в Нижнего Новгорода. ‬

Церемония завершилась традиционным общим фото всех лауреатов и праздничным фуршетом. Премия «Внедорожник года» в очередной раз подтвердила свой статус главного ориентира для поклонников внедорожников и кроссоверов в России.

О Премии «Внедорожник года»:

Профессиональная Премия «Внедорожник года» учреждена журналом «4x4 Club» и вручается с 2005 года. Миссия Премии – предоставлять потребителям объективную информацию о реальных возможностях, надежности и качестве обслуживания автомобилей в условиях России.

Источник:Премия «Внедорожник года – 2025»
Автор:Редакция «Мотора»
Тег:
#Россия