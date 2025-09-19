Подведены итоги юбилейной XX Премии «Внедорожник года – 2025»

Основатель и президент «Клуба 4х4» Михаил Снарский и исполнительный директор Премии Сергей Косоруков отметили, что за 20 лет существования Премия стала авторитетной экосистемой, объединяющей миллионное сообщество автомобилистов. За это время в работе жюри приняли участие более 300 экспертов и 1,5 миллиона автомобилистов в рамках народного голосования, было организовано более 100 путешествий и около 1000 тест-драйвов.

В 2025 году, несмотря на сложную экономическую ситуацию и трансформацию рынка, в России было представлено рекордное количество новых моделей. Жюри, состоящее из ведущих экспертов и более 100 000 участников народного голосования, определило лучшие автомобили в 10 основных и 3 специальных номинациях.