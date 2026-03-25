Внедорожник Lada Niva Travel оснастили топором и лопатой
С внутренней стороны пятой двери смонтированы крепления, где можно разместить дополнительное оборудование вроде небольшого топора и сапёрной лопаты. Кроме того, в багажном отсеке предлагается натянуть сетку для перевозки домашних животных.
В запасном колесе установлен запирающийся органайзер, в котором предлагается хранить буксировочный трос. Ещё один важный элемент — световая балка на передней кромки крыши. Продолжают список лифт подвески, более тяговые главные пары и блокировки межколёсных дифференциалов.
Между тем, у Lada Niva появилась новая версия «Тайга» для тяжёлого бездорожья. Автомобиль, рассчитанный на любителей активного отдыха и бездорожья, отличается от стандартной модификации расширенным набором внедорожного оснащения и характерными элементами экстерьера.