Опубликовано 25 марта 2026, 11:43
Внедорожник Lada Niva Travel оснастили топором и лопатой

Компания F-Design представила обвес кузова для Lada Niva Travel. В комплект включены грязевая резина, внешний воздухозаборник, экспедиционный накрышный багажник, плюс лебёдка скрытой установки, силовые пороги и фаркоп. В компании F-Design редакции журнала Motor сообщили, что финальная стоимость пакета доработок зависит от выбранной клиентом комплектации.
Lada Niva Travel FDX
© F-Design
Алексей Кованов
С внутренней стороны пятой двери смонтированы крепления, где можно разместить дополнительное оборудование вроде небольшого топора и сапёрной лопаты. Кроме того, в багажном отсеке предлагается натянуть сетку для перевозки домашних животных.

В запасном колесе установлен запирающийся органайзер, в котором предлагается хранить буксировочный трос. Ещё один важный элемент — световая балка на передней кромки крыши. Продолжают список лифт подвески, более тяговые главные пары и блокировки межколёсных дифференциалов.

