Внедорожники Tank 700 рекордно подорожали в России

Теперь минимальная стоимость Tank 700 2026 года оказалась на 1,5 млн рублей выше, чем у прошлогодней модели — единственной доступной комплектацией для свежих автомобилей стала версия «Премиум» по цене 11,5 млн рублей. В ней используется «мягкая» гибридная установка (MHEV) на основе 3,0-литрового бензинового турбомотора V6 мощностью 354 л.с. и девятиступенчатая автоматическая коробка передач. Разгон до 100 км/ч занимает 8,8 с.

Топовые комплектации 2026 года — «Техно Премиум» и «Е1» — оценили в 13 млн и 14,2 млн рублей соответственно. Они оснащены параллельной гибридной системой (PHEV) с пиковой мощностью 517 л.с. и крутящим моментом 800 Нм. Благодаря литий-ионному аккумулятору емкостью 37,1 кВт·ч такой внедорожник может проехать на электричестве до 100 км, а разгон до «сотни» у него занимает всего 5,9 секунды.

Все версии Tank 700 имеют интеллектуальный полный привод, блокировки дифференциалов на обеих осях и электронное ограничение максимальной скорости на отметке 190 км/ч.