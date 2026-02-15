Во Владивостоке продают редкое спортивное купе De Tomaso Pantera

«Красивый и мощный автомобиль от непризнанного гения Алехандро ДеТомасо. Авто находится в превосходном состоянии, полностью оригинальный и всегда своевременно обслуживался у профессионалов», – говорится в сообщении.

De Tomaso Pantera выпускалась с 1971 по 1992 год и пришла на смену модели Mangusta. Ее особенность — в концепции «трансконтинентального» суперкара: стильный кузов от знаменитого ателье Ghia скрывал под капотом внушительный двигатель V8 от Ford.

Благодаря этому автомобиль сочетал европейскую управляемость с надежностью и тягой американского масл-кара, оставаясь при этом относительно доступным для своего времени.

Автомобили De Tomaso Pantera известны по участию в съемках фильмов и принадлежали многим знаменитостям, включая Элвиса Пресли.