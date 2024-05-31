26-летнюю «Волгу» продали за восемь миллионов рублей. И вот почему

Автомобиль выкупили ради «красивых» номерных знаков

В России седан ГАЗ-3102 «Волга» 1998 года продали за восемь миллионов рублей. По данным аукциона в ГИС «Торги», отечественный автомобиль реализовало муниципальное предприятие города Дивногорска Красноярского края. Столь высокая стоимость машины обусловлена «красивыми» номерами. «Волгу» продали с регистрационными знаками «к001кк», которые сразу же выставили на продажу за десять миллионов рублей.