26-летнюю «Волгу» продали за восемь миллионов рублей. И вот почему

Опубликовано 31 мая 2024, 18:54
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26-летнюю «Волгу» продали за восемь миллионов рублей. И вот почемуАвтомобиль выкупили ради «красивых» номерных знаков
В России седан ГАЗ-3102 «Волга» 1998 года продали за восемь миллионов рублей. По данным аукциона в ГИС «Торги», отечественный автомобиль реализовало муниципальное предприятие города Дивногорска Красноярского края. Столь высокая стоимость машины обусловлена «красивыми» номерами. «Волгу» продали с регистрационными знаками «к001кк», которые сразу же выставили на продажу за десять миллионов рублей.
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Проданная «Волгу» оснащена штатным 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью сто лошадиных сил. На момент аукциона пробег седана превышал 212 тысяч километров. Аналогичные автомобили продают на классифайдах за суммы от 70 тысяч до 150 тысяч рублей.
В ходе торгов за седан, принадлежавший местной чиновнице, заплатили 7 927 999 рублей. Покупатель получил машину с номерными знаками «к001кк». Примечательно, что в день завершения торгов «красивые» номера появились в продаже за десять миллионов рублей.
В 2021 году за номерной знак штата Калифорния просили 1,6 миллиарда рублей. Табличка из двух букв считалась одной из самых дорогой в истории.