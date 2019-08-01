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18:36

Дом на колесах со встроенным гаражом оценили в 100 миллионов рублей

Роскошный 12-метровый автодом Volkner построен на шасси грузовика Volvo

© Volkner
Немецкий производитель домов на колесах Volkner представил новые модели. Они оснащаются просторным трехкомнатным салоном, нишей для компактного автомобиля и автономными системами жизнеобеспечения. Цены на машины доходят до 100 миллионов рублей по текущему курсу.

Базовый Volkner Perfection Relax обойдется заказчику в 850 тысяч евро (около 60 миллионов рублей). Планировка включает в себя спальню с двухметровой кроватью, гостиную, ванную комнату и кухню. На стоянке простор салона может быть увеличен за счет выдвижной секции со стороны водителя. С противоположного края между осями разместили гараж — путешествовать вместе с владельцем могут мотоциклы или небольшие автомобили вроде MINI Cooper или Fiat 500.

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Фото: Volkner

Более продвинутый Volkner Performance S еще вместительнее и дороже: в гараж поместится невысокий спорткар вроде Porsche 911 или BMW i8, материалы отделки роскошнее, а цена начинается от 1,5 миллиона евро (около 106 миллионов рублей). Оба автодома собираются вручную на шасси Volvo.

Компания Volkner из немецкого Вупперталя занимается переоборудованием грузовиков в автодома с 1997 года. К каждому заказу подходят индивидуально, так что размеры, оснащение и цена лайнера могут варьироваться в зависимости от пожеланий клиента. На сборку одного автодома у специалистов уходит 12 месяцев.

Источник: AMuS