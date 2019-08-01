Дом на колесах со встроенным гаражом оценили в 100 миллионов рублей

Базовый Volkner Perfection Relax обойдется заказчику в 850 тысяч евро (около 60 миллионов рублей). Планировка включает в себя спальню с двухметровой кроватью, гостиную, ванную комнату и кухню. На стоянке простор салона может быть увеличен за счет выдвижной секции со стороны водителя. С противоположного края между осями разместили гараж — путешествовать вместе с владельцем могут мотоциклы или небольшие автомобили вроде MINI Cooper или Fiat 500.