Дом на колесах со встроенным гаражом оценили в 100 миллионов рублей

Базовый Volkner Perfection Relax обойдется заказчику в 850 тысяч евро (около 60 миллионов рублей). Планировка включает в себя спальню с двухметровой кроватью, гостиную, ванную комнату и кухню. На стоянке простор салона может быть увеличен за счет выдвижной секции со стороны водителя. С противоположного края между осями разместили гараж — путешествовать вместе с владельцем могут мотоциклы или небольшие автомобили вроде MINI Cooper или Fiat 500.
Более продвинутый Volkner Performance S еще вместительнее и дороже: в гараж поместится невысокий спорткар вроде Porsche 911 или BMW i8, материалы отделки роскошнее, а цена начинается от 1,5 миллиона евро (около 106 миллионов рублей). Оба автодома собираются вручную на шасси Volvo.
Компания Volkner из немецкого Вупперталя занимается переоборудованием грузовиков в автодома с 1997 года. К каждому заказу подходят индивидуально, так что размеры, оснащение и цена лайнера могут варьироваться в зависимости от пожеланий клиента. На сборку одного автодома у специалистов уходит 12 месяцев.