Volkswagen придумал имена пяти новым моделям

Компания Volkswagen зарегистрировала в патентном ведомстве Германии несколько торговых наименований, которые могут относиться к будущим моделям, — это Tivas, Tyber, Therion, Teria, Tarokko и Taroko. А журналисты из CarBuzz попробовали каждому найти объяснение — получилось слегка притянуто, но интересно. При этом, поскольку все слова начинаются с буквы «Т», речь, скорее всего, идет о кроссоверах и внедорожниках. Примеров у Volkswagen масса, от Tiguan и Touareg до Taos и Tharu.

Например, Tarokko и Taroko могут отсылать к концепту Tarok 2018 года или национальному парку Тарок на Тайване, название которого с языка автохтонов переводится как «красивый». Короткие имена Tivas, Tyber и Teria подойдут чему-то компактному. Последнее так вообще в австрийском языке означает «свободу и радость». Самое же агрессивное название — Therion. Это имя первобытного хищника, мифического зверя из Откровения Иоанна Богослова, также известного как «Апокалипсис».