Volkswagen придумал имена пяти новым моделям

Volkswagen придумал имена пяти новым моделямИх могут получить будущие электрические кроссоверы и пикапы
Фирма Volkswagen зарегистрировала пять названий новых моделей. Они могут достаться кроссоверам, внедорожникам или пикапам — в том числе на электрической тяге. Издание CarBuzz попыталось каждому из них найти объяснение и провело параллели с концептом 2018 года, национальным парком на Тайване и мифическим зверем из Откровения Иоанна Богослова.
Компания Volkswagen зарегистрировала в патентном ведомстве Германии несколько торговых наименований, которые могут относиться к будущим моделям, — это Tivas, Tyber, Therion, Teria, Tarokko и Taroko. А журналисты из CarBuzz попробовали каждому найти объяснение — получилось слегка притянуто, но интересно. При этом, поскольку все слова начинаются с буквы «Т», речь, скорее всего, идет о кроссоверах и внедорожниках. Примеров у Volkswagen масса, от Tiguan и Touareg до Taos и Tharu.
Например, Tarokko и Taroko могут отсылать к концепту Tarok 2018 года или национальному парку Тарок на Тайване, название которого с языка автохтонов переводится как «красивый». Короткие имена Tivas, Tyber и Teria подойдут чему-то компактному. Последнее так вообще в австрийском языке означает «свободу и радость». Самое же агрессивное название — Therion. Это имя первобытного хищника, мифического зверя из Откровения Иоанна Богослова, также известного как «Апокалипсис».
На самом деле гадать можно долго, хотя регистрация торговых наименований ещё ничего не означает. Компания может забыть о них на долгие годы и вернуться только при удобном случае. Кстати, имена Tarokko и Taroko вполне подойдут электрокарам марки Scout. Концерн Volkswagen собирается использовать её для внедорожников и пикапов, и дебютная модель может быть представлена уже в этом году.