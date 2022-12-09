Volkswagen Amarok нового поколения покажут через два года

По предварительной информации, сменивший поколение Amarok обзаведется передовыми двигателям V6 – как бензиновыми, так и дизельными. В частности, в линейку может войти 2,7-литровая «шестерка» с двойным турбонаддувом и трехлитровый дизель от соплатформенного Ford Ranger.

Моторная линейка будет зависеть от рынка: например, в США популярностью пользуются бензиновые модификации, в то время как в Европе предпочитают пикапы, работающие на «тяжелом» топливе.