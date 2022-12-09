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13:49

Volkswagen Amarok нового поколения покажут через два года

Это будет одна из немногих моделей, которые не получат электрифицированную версию

Следующее поколение Volkswagen Amarok, которое появится на рынке в 2022 году, получит традиционные двигатели внутреннего сгорания на бензине и дизельном топливе. В компании не планируют выпускать гибридные и полностью электрические пикапы, заявил порталу CarSales главный операционный директор марки Ральф Бранстаттер.

По предварительной информации, сменивший поколение Amarok обзаведется передовыми двигателям V6 – как бензиновыми, так и дизельными. В частности, в линейку может войти 2,7-литровая «шестерка» с двойным турбонаддувом и трехлитровый дизель от соплатформенного Ford Ranger.

Моторная линейка будет зависеть от рынка: например, в США популярностью пользуются бензиновые модификации, в то время как в Европе предпочитают пикапы, работающие на «тяжелом» топливе.

Volkswagen Tarok Concept 2018

В модельном ряду Volkswagen может появиться еще один пикап, построенный на базе Tiguan, который предназначен в первую очередь для бразильского рынка. Концептуальный прототип Tarok продемонстрировали в 2018 году на автосалоне в Сан-Паулу – он базировался на платформе MQB и был укомплектован турбодвигателем объемом 1,4 литра и мощностью 150 лошадиных сил.

Посмотрите, как Volkswagen Amarok буксирует трамвай

Что же касается модельной линейки Volkswagen в России, то она включает нынешнюю версию Amarok – она стоит от 2 466 600 рублей. Пикап можно купить с двигателями 2.0 TDI и 2.0 biTDI либо шестицилиндровым дизелем 3.0. По собственной информации «Мотора», с начала 2019 года в России было продано 411 экземпляров Amarok, в том числе 49 штук в августе.