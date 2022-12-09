Volkswagen Amarok нового поколения покажут через два года

По предварительной информации, сменивший поколение Amarok обзаведется передовыми двигателям V6 – как бензиновыми, так и дизельными. В частности, в линейку может войти 2,7-литровая «шестерка» с двойным турбонаддувом и трехлитровый дизель от соплатформенного Ford Ranger.
Моторная линейка будет зависеть от рынка: например, в США популярностью пользуются бензиновые модификации, в то время как в Европе предпочитают пикапы, работающие на «тяжелом» топливе.
В модельном ряду Volkswagen может появиться еще один пикап, построенный на базе Tiguan, который предназначен в первую очередь для бразильского рынка. Концептуальный прототип Tarok продемонстрировали в 2018 году на автосалоне в Сан-Паулу – он базировался на платформе MQB и был укомплектован турбодвигателем объемом 1,4 литра и мощностью 150 лошадиных сил.
Что же касается модельной линейки Volkswagen в России, то она включает нынешнюю версию Amarok – она стоит от 2 466 600 рублей. Пикап можно купить с двигателями 2.0 TDI и 2.0 biTDI либо шестицилиндровым дизелем 3.0. По собственной информации «Мотора», с начала 2019 года в России было продано 411 экземпляров Amarok, в том числе 49 штук в августе.