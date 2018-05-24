Volkswagen построит для Apple беспилотные шаттлы

Компания Apple заключила соглашение с Volkswagen о постройке электрических беспилотных шаттлов на базе автомобилей семейства T6 (Multivan, Caravelle и Transporter). Предположительно, машины будут курсировать между двумя кампусами компании в Кремниевой долине. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The New York Times.

По данным издания, собирать беспилотники будут на заводе Italdesign в Турине (ателье принадлежит концерну Volkswagen). Кузов, шасси и колеса машин останутся оригинальными, все остальные компоненты предоставит Apple. В частности, речь идет о новой приборной панели, креслах, вычислительных платформах, сенсорах и блоках аккумуляторов.

По словам одного из бывших сотрудников Apple, шаттлы планировали запустить в эксплуатацию до конца текущего года, но сроки пришлось изменить и теперь они неизвестны.

Информация о том, что Apple разрабатывает собственный беспилотник появилась в 2015 году. Проект под названием «Титан» подразумевал постройку автомобиля, который мог бы стать транспортным аналогом iPhone и изменить целую индустрию.

Тестовый беспилотник Apple на базе Lexus RX.

В беспилотниках предполагалось использовать технологию дополненной реальности, голографические изображения, особые материалы, снижающие тепло от солнца, а также стекла с регулируемой прозрачностью, как на лайнерах Boeing 787 Dreamliner. Позже Apple отказалась от простройки собственной машины, решив сосредоточиться на создании технологии автопилота.

Сейчас в парке Apple насчитывается более 50 беспилотников, построенных на базе гибридного Lexus RX 450h. Машины использует для сбора данных и тестирования программного обеспечения.