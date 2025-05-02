Новая стратегия Volkswagen: будущее за китайской сборкой и разработкой

Новая стратегия Volkswagen: будущее за китайской сборкой и разработкойСловосочетание «немецкое качество» может скоро остаться в прошлом
Фабио Штёльцель заявил, что совместное предприятие SAIC-Volkswagen отпраздновало 40-летие, а сейчас подписано новое соглашение, которое будет действовать до 2040 года. Стороны договорились следовать стратегии «в Китае, для всего мира», то есть объединить китайские ресурсы с немецким качеством. Ему вторит Ли Цзюнь: в будущем все новинки SAIC-Volkswagen станут соответствовать мировым стандартам качества.
Собеседник Autohome прояснил, что будущие модели Volkswagen китайской сборки станут продаваться не только на внутреннем рынке, но и экспортироваться в другие страны. Более того, стратегия «в Китае, для мира» подразумевает не просто локальную сборку, но и разработку. Ли Цзюнь считает, что китайская продукция будет превосходить зарубежную: в Поднебесной добросовестные поставщики, которые делают автомобили более интеллектуальными.
Топ-менеджеры SAIC-Volkswagen напомнили, что 10 или 20 лет назад сочетание «сделано в Китае для Китая» означало сокращенную комплектацию. Но сейчас ситуация иная. К примеру, Volkswagen Passat Pro в полтора раза дешевле, чем в Европе, а базовое оснащение богаче. Уровень интеллекта китайских Volkswagen уже выше, чем у европейских аналогов.