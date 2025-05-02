Новая стратегия Volkswagen: будущее за китайской сборкой и разработкой

Собеседник Autohome прояснил, что будущие модели Volkswagen китайской сборки станут продаваться не только на внутреннем рынке, но и экспортироваться в другие страны. Более того, стратегия «в Китае, для мира» подразумевает не просто локальную сборку, но и разработку. Ли Цзюнь считает, что китайская продукция будет превосходить зарубежную: в Поднебесной добросовестные поставщики, которые делают автомобили более интеллектуальными.