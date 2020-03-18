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13:40

Volkswagen оценил убытки от дизельного скандала в 35 миллиардов евро

Немецкому концерну предстоит выплачивать штрафы и в 2021 году

Лиза Будрина
Volkswagen потерял в связи с «дизельгейтом» 31,1 миллиарда евро, еще 2,9 миллиарда евро он заплатит в течение 2020 года и 1,2 миллиарда – в следующем году. Таким образом, общий объем убытков достигнет 35 миллиардов евро при нынешней рыночной капитализации компании в размере 48,5 миллиардов евро, передает Reuters.

Дизельный скандал, или дизельгейт, как его окрестили в западной прессе, разгорелся в 2015 году. Тогда выяснилось, что Volkswagen использовал специальные устройства и программное обеспечение для обхода тестов на содержание вредных выбросов. Концерну пришлось отзывать для починки и даже выкупать у владельцев 11 миллионов автомобилей Volkswagen, Porsche, Audi и Seat с дизельными моторами EA189.

В начале 2020 года Управление по охране конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) выписало Volkswagen штраф в размере 120 миллионов злотых (около 31,6 миллиона долларов). Рекордная для польского ведомства санкция была наложена «за введение в заблуждение потребителей относительно уровня выбросов выхлопных газов». Также в январе этого года концерн получил штраф от канадских властей на сумму 149,7 миллиона долларов.

Из-за махинаций были арестованы глава отдела разработок двигателей Porsche Йорг Кернер, бывший член правления Porsche Вольфганг Хац, экс-глава Audi Руперт Штадлер, топ-менеджер Volkswagen Оливер Шмидт и Мартин Винтеркорн, занимавший пост руководителя Volkswagen.

Источник: Reuters