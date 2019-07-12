Альянс Volkswagen-Ford займется выпуском электрокаров и пикапов

В рамках альянса, который не предусматривает перекрестного владения акциями, Ford будет разрабатывать электрокары на фольксвагеновской платформе MEB. В ближайшие шесть лет американская марка планирует продать на европейском рынке 600 тысяч батарейных автомобилей, при этом первая массовая модель «зеленой» линейки появится к 2023 году. Впрочем, стратегия развития Ford в Европе предусматривает не только переход на автомобили с нулевым уровнем выброс, но и усиление позиций в сегменте кроссоверов и коммерческих фургонов.

Такой же план развития анонсировал и Volkswagen. Постройкой нового среднеразмерного пикапа для рынков Европы, Африки, Ближнего Востока, Азии и Южной Америки займется Ford, но продавать его будет под разными брендами. Также американцы помогут VW с разработкой большого коммерческого фургона, а те, в свою очередь, создадут для «Форда» городской вэн. По прогнозам, спрос на такие машины в ближайшие пять лет значительно увеличится.