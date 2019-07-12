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16:08

Альянс Volkswagen-Ford займется выпуском электрокаров и пикапов

Компании объявили о необходимости расширения сотрудничества

Компания Ford и Volkswagen заявили о необходимости расширения сотрудничества в области систем автономного вождения, электрификации и разработки новых моделей. Альянс двух автопроизводителей даст Ford доступ к платформе MEB и поможет VW выпустить новый Amarok.
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В рамках альянса, который не предусматривает перекрестного владения акциями, Ford будет разрабатывать электрокары на фольксвагеновской платформе MEB. В ближайшие шесть лет американская марка планирует продать на европейском рынке 600 тысяч батарейных автомобилей, при этом первая массовая модель «зеленой» линейки появится к 2023 году. Впрочем, стратегия развития Ford в Европе предусматривает не только переход на автомобили с нулевым уровнем выброс, но и усиление позиций в сегменте кроссоверов и коммерческих фургонов.

Такой же план развития анонсировал и Volkswagen. Постройкой нового среднеразмерного пикапа для рынков Европы, Африки, Ближнего Востока, Азии и Южной Америки займется Ford, но продавать его будет под разными брендами. Также американцы помогут VW с разработкой большого коммерческого фургона, а те, в свою очередь, создадут для «Форда» городской вэн. По прогнозам, спрос на такие машины в ближайшие пять лет значительно увеличится.

Помимо разработки новых моделей и выпуска электрокаров, Volkswagen следом за Ford инвестирует в разработчика система автономного вождения Argo AI. Частью сделки станет передача дочерней Autonomous Intelligent Driving (AID) и 200 её сотрудников. Argo AI разработает для альянса беспилотный комплекс четвертого уровня, который можно использовать для организации сервисов доставки и в райдшеринге.

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