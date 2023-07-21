Volkswagen и российский ГАЗ пошли на мировую

До весны 2022 года Volkswagen производил на мощностях Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде четыре модели: Taos, Skoda Kodiaq, Karoq и Octavia. После начала СВО немецкий концерн приостановил выпуск машин на нижегородской площадке из-за сокращения поставок комплектующих на территорию России и проблем с логистикой на фоне санкций.

Позже той же весной Группа ГАЗ попала в санкционный список Минфина США, а это означало, что компании, сотрудничающим с ГАЗом, могут попасть под вторичные санкции. После этого Volkswagen принял решение о полном прекращении производства машин в Нижнем Новгороде.