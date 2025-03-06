Volkswagen представил самый доступный электрокар «для всех» за 20 тысяч евро

«Народная» новинка буквально так и называется — ID.Every1

Каким получился самый дешевый электрокар Volkswagen ID.Every1. Немецкая марка готовится запустить в серию доступный компактный электромобиль, который смогут себе позволить все, потому в СМИ его называют «народным». Пока представлена лишь его концептуальная версия, а готовый к производству вариант придется подождать до 2027 года. Так или иначе, уже известно, что стоить новинка будет примерно 20 тысяч евро, что в пересчете на рубли по курсу сегодняшнего дня составляет менее двух миллионов.