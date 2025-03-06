Volkswagen представил самый доступный электрокар «для всех» за 20 тысяч евро«Народная» новинка буквально так и называется — ID.Every1
Volkswagen назвал модель ID.Every1 — «everyone», то есть для всех. В ее основе лежит платформа MEB, а единственный электромотор установлен на передней оси. Его отдача составляет всего 95 лошадиных сил, запас хода на одном заряде батареи, емкость которой пока не обнародована, тоже скромный — 250 километров. Электрокар сможет разгоняться до 130 километров в час, и этого, как считает автопроизводитель, вполне должно хватить для эксплуатации машины в городе, для чего она и предназначена.
ID.Every1 представляет собой хэтчбек длиной 3,88 метра, лишь ненамного крупнее снятого с производства up!, но меньше грядущего ID.2all, который от бампера до бампера превысит четыре метра, но и стоить будет дороже — примерно 25 тысяч евро. Салон ID.Every1 рассчитан на четверых, а багажник вмещает 305 литров.
Из особенностей дизайна можно отметить компактную оптику, гладкие линии кузова, раздвоенный спойлер над пятой дверью, затемненные передние и средние стойки, а также эмблемы Volkswagen спереди и сзади с подсветкой: значок VW на передней заглушке светится белым, а на корме — красным. В целом концептуальный прототип ID.Every1 выглядит почти готовым к серии.
Всего к 2027 году Volkswagen выпустит девять моделей на переднеприводной архитектуре MEB. На осень 2025 года намечен дебют еще одного семейства электрических городских автомобилей, а через три года в серию запустят ID.Every1 и ID.2all.